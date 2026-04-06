Pensiones No Contributivas en abril 2026: montos, fechas y el nuevo régimen de Protección Social

Abril 2026 marca un hito operativo para las Pensiones No Contributivas, al coincidir el inicio del proceso de auditoría con la actualización mensual de haberes por movilidad. En cumplimiento de la Resolución 01/2026, el Estado Nacional comenzó la migración administrativa de los legajos de invalidez laboral hacia el nuevo sistema de Protección Social, un movimiento que no requiere gestiones presenciales pero que refuerza el control sobre los requisitos de otorgamiento.

En este escenario para las Pensiones No Contributivas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el cronograma de abril 2026 se ejecutará sin interrupciones, garantizando que el cambio de nomenclatura técnica no afecte la liquidez de los titulares, quienes verán reflejado en sus cuentas el incremento derivado del índice de inflación de febrero.

ANSES: fechas de cobro abril 2026 para las Pensiones No Contributivas

El calendario de abril 2026 dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para las Pensiones No Contributivas se ve condicionado este mes por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano.

Para evitar demoras, el organismo previsional ha organizado el desembolso de fondos de manera escalonada, permitiendo que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas accedan a sus haberes según el siguiente cronograma por terminación de DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de abril 2026 .

. Documentos terminados en 2 y 3: 13 de abril 2026 .

. Documentos terminados en 4 y 5: 14 de abril 2026 .

. Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril 2026.

ANSES: por qué se distribuye el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas

Esta distribución logística busca asegurar que la transición hacia el régimen de Protección Social, dictada por la Resolución 01/2026, se realice con la previsibilidad necesaria para los hogares que dependen de este ingreso mensual.

ANSES: montos abril 2026 para las Pensiones No Contributivas

Más allá de la reconfiguración administrativa que propone la Resolución 01/2026, el foco de los beneficiarios reside en los montos finales de las Pensiones No Contributivas.

Con el aumento del 2,9% confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el haber base para la invalidez o vejez se ubica en los $266.223,52.

ANSES: continuidad del bono de 70 mil para las Pensiones No Contributivas

A esta cifra se suma el refuerzo extraordinario de $70.000, elevando el ingreso total de bolsillo a $336.223,52 para quienes se encuentran en la escala mínima.

Este esquema de pagos, validado bajo los criterios de transparencia de la Resolución 01/2026, asegura que el poder adquisitivo de los sectores vulnerables mantenga una referencia directa con la movilidad previsional vigente durante este período de auditoría nacional.