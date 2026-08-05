Llegó la nieve al Alto Valle: cayeron copos en Neuquén, Plottier y Cinco Saltos tras una jornada de intensas lluvias

La nieve sorprendió este miércoles por la noche en distintas localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En Neuquén, Plottier y Cinco Saltos, las gotas de lluvia comenzaron a transformarse en copos, en un fenómeno que no estaba previsto en los pronósticos.

La caída de agua nieve se registró cerca de la noche, luego de una jornada marcada por las lluvias persistentes en la región. Aunque los copos mantienen un ritmo constante por momentos, las condiciones no parecían favorables para que se produjera una acumulación importante sobre las calles.

La cantidad de agua caída durante el día y las temperaturas del suelo dificultarían que las ciudades amanecieran cubiertas de nieve.

El temporal provocó cortes de luz en varias localidades

Localidades como Zapala, Las Lajas, Aluminé y Villa Pehuenia registraron sectores sin electricidad. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que continúa trabajando para restablecer el servicio en la zona centro-oeste de la provincia.

Según el comunicado difundido por el organismo, las interrupciones se produjeron por la acumulación de nieve sobre el tendido eléctrico como consecuencia de la intensidad del temporal.

Caos en el tránsito de Neuquén por la nieve este miércoles 5: rutas cortados, accidentes y camiones varados

Se cumplió la alerta por nieve y lluvia y generó caos en el tránsito de los principales accesos de la provincia este 5 de agosto. Reportan vuelcos, despistes y sectores denegados por las condiciones climáticas.

Desde Vialidad Nacional precisaron después de las 19 que, debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, rige un «corte total de circulación» en:

Ruta 22 : entre Cutral Co y Zapala .

: entre . Ruta 40: entre Zapala y Junín de los Andes, y entre Zapala y Las Lajas.

En ambos casos, la medida está vigente hasta nuevo aviso y las autoridades indicaron a los conductores a que el uso de cadenas es «obligatorio».

Complicaciones en la Ruta Nacional 151

Mientras la nieve sorprendía a vecinos de Plottier y Cinco Saltos, las intensas lluvias continuaban generando problemas en la circulación por las rutas del Alto Valle.

Uno de los sectores más afectados fue la Ruta Nacional 151, donde los baches y el deterioro de la calzada complicaron el tránsito durante toda la jornada.

Cerca de las 21, la seccional de Cinco Saltos de UnTER denunció en redes sociales que algunos docentes que debían circular por esa ruta sufrieron daños en sus vehículos debido al mal estado del asfalto.

“Es plena responsabilidad del Consejo Escolar responder por cualquier perjuicio que sufran las y los trabajadores obligados a movilizarse en estas condiciones, con lluvias intensas y una ruta que pone en riesgo sus vidas a cada minuto”, expresaron desde el gremio.

La organización también cuestionó que no se hubiera dispuesto la suspensión de clases pese a las dificultades para trasladarse y a las condiciones de la ruta.

Un colectivo quedó encajado en la banquina

Más temprano, un colectivo quedó encajado en la banquina de la Ruta Nacional 151. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo habría sufrido la rotura de una de sus ruedas, lo que provocó que terminara fuera de la calzada.

Las lluvias intensas agravaron el deterioro de distintos tramos de las rutas de la región y profundizaron los problemas generados por los pozos y baches.

Mientras continúa el mal tiempo, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje.