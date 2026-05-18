Neuquén e YPF aceleran el asfalto de la ruta para llegar antes a Chos Malal y licitarán otro tramo

La pavimentación de los primeros 20 kilómetros de la Ruta Provincial 7, en la zona de Cortaderas, alcanzó un grado de avance del 42%, informó ayer el gobierno de Neuquén en un comunicado oficial.

Desde el Poder Ejecutivo resaltaron la continuidad de los trabajos, que se llevan adelante de forma conjunta con la empresa de mayoría estatal, YPF, y comprenden, en toda su extensión, 116 kilómetros.

El proyecto fue motivo de noticia la semana pasada, con la adjudicación de su segundo tramo, de 35 kilómetros.

La obra en ese sector será llevada adelante por la empresa Chediack, que formó parte con sus directivos del acto oficial junto al gobernador Rolando Figueroa, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, y los vicepresidentes de Supply Chain y de Asuntos Públicos de la firma nacionalizada, Walter Actis y Lisandro Deleonardis.

Asfalto en la Ruta 7 camino al norte de Neuquén: cómo son los trabajos

El tramo de 20 kilómetros al que hizo referencia el Gobierno este lunes fue el primero en ser intervenido y tiene su inicio en la intersección de la Ruta 7 con la 5, que llega hasta la localidad de Rincón de los Sauces, al norte de la zona petrolera.

Allí se están haciendo, según se informó, tareas vinculadas con la subbase de la traza, la imprimación y la colocación de la carpeta asfáltica, que son complementadas con otras acciones, como la construcción de terraplenes, el movimiento de suelos y la ejecución de las alcantarillas de hormigón.

Desde la Provincia resaltaron que, una vez terminada, la pavimentación permitirá “mejorar la conectividad y optimizar la circulación” en una zona de alta actividad vinculada al desarrollo energético que tiene la provincia por Vaca Muerta, cuya extensión también es atravesada por esta ruta.

Figueroa ha mencionado este proyecto como uno de los pilares de su plan vial, ya que, entre otras cosas, acortará el recorrido desde la zona de la Confluencia hacia el norte neuquino en alrededor de 100 kilómetros.

La traza proyectada alcanzará los 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en el paraje Auquinco, a pocos kilómetros de Chos Malal, la ciudad más poblada de la región del Alto Neuquén.

Se viene la licitación del tercer tramo

Fuentes oficiales aseguraron que esta obra responde al programa de desarrollo vial de la actual administración provincial, al que describieron como el “más importante” de la historia neuquina por su impacto en la conectividad, el desarrollo productivo y la integración territorial.

Luego de la adjudicación del segundo tramo, el Gobierno adelantó que durante esta semana lanzará la licitación de la tercera etapa de la iniciativa, donde también tienen intervención el ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad, carteras que conducen Tanya Bertoldi y José Dutsch, respectivamente.