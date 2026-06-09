La cordillera de Neuquén bajo alerta por intensas lluvias: las zonas y las horas más complejas de este martes 9 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias. El temporal impactará, principalmente, en la región cordillerana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén. La advertencia es por intensas lluvias que complicará la jornada de este martes.
Alerta por lluvia: zona y horas afectadas
El organismo nacional informó que el área será un escenario de lluvias de carácter persistentes. Además indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
«En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve», resaltó el SMN en su parte meteorológico. Es necesario aclarar que el nivel amarillo de la alerta indica que el temporal tendrá «capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».
En cuanto a las zonas afectadas, se detalló que estas son:
- Cordillera de Aluminé
- Cordillera de Chos Malal
- Cordillera de Loncopué
- Cordillera de Minas
- Cordillera de Picunches
- Cordillera de Ñorquín
- Cordillera de Huiliches
- Cordillera de Lácar
- Sur de Aluminé
Por otra parte, el organismo informó que la franja horaria más complicada será la noche aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados desde la tarde.
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