La cordillera de Neuquén bajo alerta por intensas lluvias: las zonas y las horas más complejas de este martes 9 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén. La advertencia es por intensas lluvias que complicará la jornada de este martes.

Alerta por lluvia: zona y horas afectadas

El organismo nacional informó que el área será un escenario de lluvias de carácter persistentes. Además indicó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

«En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve», resaltó el SMN en su parte meteorológico. Es necesario aclarar que el nivel amarillo de la alerta indica que el temporal tendrá «capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

En cuanto a las zonas afectadas, se detalló que estas son:

Cordillera de Aluminé

Cordillera de Chos Malal

Cordillera de Loncopué

Cordillera de Minas

Cordillera de Picunches

Cordillera de Ñorquín

Cordillera de Huiliches

Cordillera de Lácar

Sur de Aluminé

Por otra parte, el organismo informó que la franja horaria más complicada será la noche aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados desde la tarde.