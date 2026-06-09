El martes llega con viento y probabilidad de lluvias en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de hasta 50 km/h?

Después de un lunes de frío intenso y heladas, el pronóstico del tiempo anticipó que la temperatura se elevará levemente durante este martes. Sin embargo, también resaltó que con este cambio, regresará el viento y se prevé que sus ráfagas alcancen velocidades de hasta 50 km/h.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) agregó que las probabilidades de lluvia aumentaron y no se descarta que se registres algunas precipitaciones durante la noche.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El detalle del pronóstico para la ciudad de Neuquén y Roca, ambas en el Alto Valle, es el siguiente:

General Roca: se espera una jornada con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 9°C.

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, registrando 9°C con vientos de 13-22 km/h en dirección noroeste y sin probabilidad de lluvias (0%).

Hacia la tarde el cielo estará mayormente cubierto con una marca térmica de 16°C, vientos de 23-31 km/h del noroeste y ráfagas que alcanzarán los 42-50 km/h (probabilidad de precipitación: 0%).

Por la noche se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%, una temperatura de 13°C, vientos de 13-22 km/h del este y ráfagas sostenidas de 42-50 km/h.