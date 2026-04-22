Llegó la nieve a la Patagonia: las provincias bajo alerta por nevadas y viento con ráfagas de 110 km/h. Foto: Archivo Andrés Maripe.

La nieve llegó a la Patagonia y en algunos sectores ya empezó a instalarse. Tres provincias están bajo alerta este miércoles, pero sólo una de ellas es por nevadas, el resto sólo registrará viento con ráfagas de hasta 110 km/h.

Según la información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional, el temporal tendrá mayor impacto en el sur de la Patagonia.

Provincias bajo alerta por nevada y viento

El organismo nacional lanzó por la nevada una alerta amarillas e indicó que las mismas serán persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», detalló y señaló que también se prevé la llegada de precipitación en zonas menos elevadas.

Por el viento lanzó dos alertas, amarillo y naranja. En el primer caso se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente»; y por la alerta naranja se anunció vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 km/h, principalmente en las zonas más altas.

«No se descarta la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento», remarcaron desde el SMN.

Las provincias bajo alerta son: