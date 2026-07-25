Lluvias, nieve y fuertes vientos, el combo de alertas que afecta a Neuquén y Río Negro este sábado: zonas y horarios

Varias zonas de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla debido a un fenómeno meteorológico que combina lluvias, nieve y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el temporal podría dificultar la circulación, tanto en rutas como en calles urbanas, por lo que recomendó extremar las precauciones y consultar el pronóstico antes de salir.

Los detalles de las alertas en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional informó que las tormentas afectarán principalmente a toda la franja oeste cordillerana, de norte a sur, en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En el detalle del parte precisó que el área «será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual». Además, no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

Las zonas afectadas son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

Estas mismas regiones también están bajo alerta por nieve. El SMN informó que registrarán nevadas persistentes de variada intensidad y «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual».

La franja horaria más complicada será durante la mañana y la tarde.

Respecto al viento, el temporal afectará principalmente la zona centro de la provincia de Neuquén. El área «será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Las regiones afectadas, son: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar.

El momento de mayor intensidad de las ráfagas será durante la tarde.