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Lluvias, nieve y fuertes vientos, el combo de alertas que afecta a Neuquén y Río Negro este sábado: zonas y horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas y extendió el mapa de áreas afectadas en el norte de la Patagonia. Los detalles del temporal de este sábado 25 de julio.

Redacción

Por Redacción

El pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

El pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

Varias zonas de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla debido a un fenómeno meteorológico que combina lluvias, nieve y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el temporal podría dificultar la circulación, tanto en rutas como en calles urbanas, por lo que recomendó extremar las precauciones y consultar el pronóstico antes de salir.

Los detalles de las alertas en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional informó que las tormentas afectarán principalmente a toda la franja oeste cordillerana, de norte a sur, en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En el detalle del parte precisó que el área «será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual». Además, no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

Las zonas afectadas son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Los Lagos – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

Estas mismas regiones también están bajo alerta por nieve. El SMN informó que registrarán nevadas persistentes de variada intensidad y «se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual».

La franja horaria más complicada será durante la mañana y la tarde.

Respecto al viento, el temporal afectará principalmente la zona centro de la provincia de Neuquén. El área «será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Las regiones afectadas, son: Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar.

El momento de mayor intensidad de las ráfagas será durante la tarde.


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Varias zonas de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla debido a un fenómeno meteorológico que combina lluvias, nieve y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el temporal podría dificultar la circulación, tanto en rutas como en calles urbanas, por lo que recomendó extremar las precauciones y consultar el pronóstico antes de salir.

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