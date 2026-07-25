Río Negro convoca a sus talentos: arranca la selección para el nuevo Ballet Folklórico Juvenil

La danza autóctona de Río Negro se prepara para dar un salto. Este fin de semana arranca un ambicioso recorrido de pruebas que recorrerá la provincia con un objetivo central: reunir a los mejores talentos juveniles de la tradición folklórica para conformar el nuevo Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino.

La iniciativa, articulada por el área de Cultura del Gobierno provincial, no solo busca montar espectáculos de primer nivel, sino consolidar un espacio inédito de profesionalización, entrenamiento de alto rendimiento y contención artística para jóvenes bailarines de las distintas regiones del territorio.

El Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino estará integrado por 30 artistas seleccionados a través de estas instancias regionales. Quienes resulten elegidos participarán de un proceso permanente de formación, entrenamiento y creación coreográfica, con el objetivo de conformar un cuerpo artístico estable que difunda y ponga en valor las expresiones folklóricas y la identidad cultural rionegrina.

La creación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino forma parte de las políticas que impulsa la Secretaría de Cultura para fortalecer la formación artística, generar nuevas oportunidades para las juventudes y promover el desarrollo de los distintos lenguajes culturales en todo el territorio provincial, consolidando un espacio de representación que llevará la identidad rionegrina a nuevos escenarios.

«La respuesta que tuvo esta convocatoria demuestra que en Río Negro existe un enorme potencial artístico y muchas ganas de seguir creciendo desde la danza. El Ballet nace para brindar oportunidades de formación y para que los jóvenes puedan proyectar su talento dentro de un elenco que represente la identidad cultural de toda la provincia», destacó la Coordinadora del área de Danza Contemporánea, Folklore y Tango de la Secretaría de Cultura, Soraya Calderón.

«Queremos que este Ballet refleje la diversidad de nuestra provincia. Por eso pensamos un proceso de selección territorial, que permita descubrir talentos en cada región y construir un elenco donde convivan distintas trayectorias, experiencias y miradas sobre la danza folklórica. Esa diversidad es una de las mayores riquezas culturales de Río Negro», agregó Calderón.

Las audiciones comenzarán este sábado 25 de julio en Pilcaniyeu, donde participarán 33 aspirantes, y continuarán el domingo 26 en Valcheta, con 13 inscriptos. Posteriormente, el proceso de selección se trasladará a General Roca, el sábado 1 de agosto, donde se presentarán 52 bailarines y bailarinas, mientras que la última instancia tendrá lugar el domingo 2 de agosto en Las Grutas, con 38 participantes.

En todos los casos, las actividades se desarrollarán en espacios culturales y deportivos de cada localidad, permitiendo una participación federal y cercana para quienes forman parte de la convocatoria.