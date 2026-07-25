La Libertad Avanza busca destrabar en agosto el paquete de leyes económicas en el Senado

El Gobierno de Javier Milei volverá a concentrar sus esfuerzos en el Senado a partir de agosto con el objetivo de destrabar el paquete de leyes económicas que permanece demorado desde hace meses por la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. Tras un primer semestre con escasos avances legislativos, el oficialismo aspira a acelerar la sanción de iniciativas consideradas estratégicas para su programa de reformas.

El Gobierno apuesta por un agosto clave en el Senado

Desde la apertura del período ordinario, La Libertad Avanza solo logró convertir en ley el acuerdo con los fondos buitres dentro de su agenda económica. En cambio, proyectos como el denominado «Súper RIGI», la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías y la modificación de la Ley General de Sociedades siguen pendientes de tratamiento en la Cámara alta.

A esa lista se sumará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Ejecutivo considera prioritaria porque busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria, prohibir el financiamiento directo al Tesoro Nacional y establecer como único objetivo la preservación del valor de la moneda.

La primera prueba legislativa será el próximo 6 de agosto, cuando el oficialismo intentará aprobar la reforma de la Ley de Tierras, rebautizada como proyecto de «inviolabilidad de la propiedad». La iniciativa ya fue postergada en cuatro oportunidades debido a diferencias internas y a la falta de respaldo suficiente entre los sectores dialoguistas.

El Gobierno logró acercar posiciones entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la senadora Patricia Bullrich, quienes acordaron una nueva redacción que mantiene un rol para las provincias en la autorización de la venta de tierras a inversores extranjeros. El texto prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el mecanismo de aprobación automática por silencio administrativo.

Otro de los proyectos clave es el «Súper RIGI», diseñado para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores de frontera tecnológica como inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores, hidrógeno verde, baterías, minería de litio y uranio, y reactores nucleares modulares. La iniciativa ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios con la intención de impulsar nuevas industrias.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por Sturzenegger, que pretende otorgar mayor libertad a los socios para organizar sus empresas, reducir la intervención estatal y eliminar trabas burocráticas en los registros públicos. También continúa pendiente la modificación del régimen de Zonas Frías, que limita subsidios al gas y enfrenta resistencias de sectores del radicalismo y de representantes de provincias beneficiadas.

Con ese conjunto de iniciativas, el Gobierno apuesta a que agosto marque un punto de inflexión en el Congreso y le permita reactivar una agenda económica que permanece prácticamente paralizada desde marzo.

NA