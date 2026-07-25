Donald Trump afirmó que Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones y destacó la gestión de Delcy Rodríguez

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que Venezuela «todavía no está preparada» para celebrar elecciones, aunque consideró que el país registró avances desde el inicio de la transición política.

Las declaraciones fueron realizadas en la Casa Blanca durante una conferencia de prensa, donde indicó que Estados Unidos seguirá de cerca un eventual proceso electoral cuando considere que existan las condiciones necesarias en aquel país.

El mandatario estadounidense también elogió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, al afirmar que «está haciendo un trabajo fantástico«. Según explicó, su administración valora la evolución del gobierno de transición y la cooperación mantenida en distintos frentes desde el cambio de escenario político ocurrido a comienzos de este año.

Trump vinculó además la situación venezolana con la recuperación de la actividad petrolera. Señaló que la producción de crudo aumentó y destacó el interés de compañías estadounidenses por operar nuevamente en el país, luego del levantamiento de sanciones petroleras por parte de Washington tras los acuerdos alcanzados con el gobierno interino.

El respaldo de Estados Unidos y la postura frente a María Corina Machado

Pese a los avances mencionados, la administración estadounidense todavía no fijó un calendario para la realización de elecciones. La posición oficial es que primero deben consolidarse las condiciones institucionales y políticas antes de convocar a los ciudadanos a las urnas.

Trump concluyó que Estados Unidos mantendrá el seguimiento sobre la evolución de Venezuela y reiteró que respaldará la convocatoria a elecciones cuando considere que el país se encuentre en condiciones de celebrar unos comicios libres y organizados.

En paralelo, representantes de la Asamblea Nacional y del Parlamento por el chavismo anunciaron el inicio de una mesa de diálogo a partir del 1 de agosto, con el objetivo de avanzar en un proceso de democratización. La iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos y busca establecer consensos sobre la transición.

La líder opositora María Corina Machado no integrará esa mesa de conversaciones, aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que podría desempeñar algún papel dentro del proceso político. Mientras tanto, diversos sectores opositores continúan reclamando la liberación de presos políticos y mayores garantías institucionales para un futuro proceso electoral.

Con información de Infobae