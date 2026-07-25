Temporal en la cordillera: cómo están las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 25 de julio
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Cardenal Samoré y Pino Hachado. También detalló el estado del resto de las rutas cordilleranas y cruces fronterizos para este sábado 25 de julio.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.
Vialidad Nacional solicitó extremar las precauciones en el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.
Cierre preventivo de Cardenal Samoré y Pino Hachado
La jornada arrancó con complicaciones en Pino Hachado y Cardenal Samoré. Según informó Vialidad temprano, los cruces fronterizos más concurridos en esta época están inhabilitados por la acumulación de hielo y nieve, lo que obligó a disponer el cierre temporal preventivo.
Para ambos casos, se espera un nuevo reporte a las 11 y a las 11.30 para conocer cómo continuará la jornada.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
Este es el reporte consolidado de transitabilidad de Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén (DPV) y Vialidad Rionegrina para este sábado 25 de julio de 2026:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal
|🟡 Habilitada con precaución
|Lluvias continuas en tramos cordilleranos, calzada mojada/húmeda, baja adherencia y posible formación de hielo en zonas sombrías. Posible caída de piedras en km 2.095.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Tramo Arroyito-Piedra del Águila seco. Hacia el empalme con RN 40, calzada húmeda por lluvias, sectores con posible hielo y animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución en zona de derrumbes.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Aduana – Límite con Chile (Cardenal Samoré)
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada mojada por lluvias intensas, acumulación mínima de nieve en alta montaña. Equipos de despeje y antihielo operando.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Aduana / Paso Pino Hachado
|🟡/🔴 Habilitada hasta Aduana / Corte en Límite
|Tramo Las Lajas-Aduana habilitado con precaución. Tramo Aduana-Límite cortado por acumulación de hielo, nieve y viento blanco.
|Portación de cadenas. No intentar cruce a Chile por Pino Hachado.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Valcheta)
|🟡 Habilitada con precaución
|Sectores con barro en desvíos de obra, baja adherencia por heladas matinales y presencia de baches/riegos de sal.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre estacional
|En Río Negro: calzada de ripio pesada por agua y barro. En Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por el invierno.
|Portación de cadenas. Precaución en desvíos.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Límite Río Negro – El Cruce – Añelo – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Alto flujo de transporte pesado. Cinta asfáltica mojada con baja adherencia, zonas en obra con calzada reducida.
|Extremar precaución y transitar a velocidad reducida.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Empalme RP 7 (Punta de Agua) – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada habilitada, presencia de heladas duras matinales y sectores con barro en banquinas. Badenes con acumulación de agua.
|Precaución extrema en badenes y sectores sombríos.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Sectores poceados y con barro entre Primeros Pinos y Litrán. Baja adherencia por presencia de nieve/hielo hacia Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Malleo – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos de ripio con barro y baches entre Aluminé y Litrán. Formación de hielo en zonas sombrías. Animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar en horario nocturno.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio poceada con sectores pesados por barro y acumulación de escarcha/hielo por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar la circulación nocturna.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este sábado 25 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas.
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