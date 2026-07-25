ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Temporal en la cordillera: cómo están las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 25 de julio

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Cardenal Samoré y Pino Hachado. También detalló el estado del resto de las rutas cordilleranas y cruces fronterizos para este sábado 25 de julio.

Redacción

Por Redacción

Foto: Chino Leiva

Foto: Chino Leiva

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.

Vialidad Nacional solicitó extremar las precauciones en el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

Cierre preventivo de Cardenal Samoré y Pino Hachado

La jornada arrancó con complicaciones en Pino Hachado y Cardenal Samoré. Según informó Vialidad temprano, los cruces fronterizos más concurridos en esta época están inhabilitados por la acumulación de hielo y nieve, lo que obligó a disponer el cierre temporal preventivo.

Para ambos casos, se espera un nuevo reporte a las 11 y a las 11.30 para conocer cómo continuará la jornada.

El estado de rutas cordilleranas

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Este es el reporte consolidado de transitabilidad de Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén (DPV) y Vialidad Rionegrina para este sábado 25 de julio de 2026:

Ruta / JurisdicciónTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones PrincipalesRequisito / Recomendación
Ruta Nacional 40El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal🟡 Habilitada con precauciónLluvias continuas en tramos cordilleranos, calzada mojada/húmeda, baja adherencia y posible formación de hielo en zonas sombrías. Posible caída de piedras en km 2.095.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40🟡 Habilitada con precauciónTramo Arroyito-Piedra del Águila seco. Hacia el empalme con RN 40, calzada húmeda por lluvias, sectores con posible hielo y animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas. Precaución en zona de derrumbes.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Aduana – Límite con Chile (Cardenal Samoré)🟡 Habilitada con extrema precauciónCalzada mojada por lluvias intensas, acumulación mínima de nieve en alta montaña. Equipos de despeje y antihielo operando.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Aduana / Paso Pino Hachado🟡/🔴 Habilitada hasta Aduana / Corte en LímiteTramo Las Lajas-Aduana habilitado con precaución. Tramo Aduana-Límite cortado por acumulación de hielo, nieve y viento blanco.Portación de cadenas. No intentar cruce a Chile por Pino Hachado.
Ruta Nacional 23Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Valcheta)🟡 Habilitada con precauciónSectores con barro en desvíos de obra, baja adherencia por heladas matinales y presencia de baches/riegos de sal.Portación obligatoria de cadenas. Evitar tránsito nocturno.
Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)🟡 Transitable con precaución / Cierre estacionalEn Río Negro: calzada de ripio pesada por agua y barro. En Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por el invierno.Portación de cadenas. Precaución en desvíos.
Ruta Provincial 7 (Neuquén)Límite Río Negro – El Cruce – Añelo – Rincón de los Sauces🟡 Transitable con precauciónAlto flujo de transporte pesado. Cinta asfáltica mojada con baja adherencia, zonas en obra con calzada reducida.Extremar precaución y transitar a velocidad reducida.
Ruta Provincial 5 (Neuquén)Empalme RP 7 (Punta de Agua) – Rincón de los Sauces🟡 Transitable con precauciónCalzada habilitada, presencia de heladas duras matinales y sectores con barro en banquinas. Badenes con acumulación de agua.Precaución extrema en badenes y sectores sombríos.
Ruta Provincial 13 (Neuquén)Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma🟡 Transitable con precauciónSectores poceados y con barro entre Primeros Pinos y Litrán. Baja adherencia por presencia de nieve/hielo hacia Batea Mahuida.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido transitar de noche.
Ruta Provincial 23 (Neuquén)Junín de los Andes – Malleo – Rahue – Aluminé – Litrán🟡 Transitable con precauciónTramos de ripio con barro y baches entre Aluminé y Litrán. Formación de hielo en zonas sombrías. Animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas. No transitar en horario nocturno.
Ruta Provincial 63 (Neuquén)Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia🟡 Transitable con extrema precauciónCalzada de ripio poceada con sectores pesados por barro y acumulación de escarcha/hielo por bajas temperaturas.Portación obligatoria de cadenas. Evitar la circulación nocturna.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este sábado 25 de julio de 2026:

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Cordillera

estado de ruta

Invierno 2026

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este sábado, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén