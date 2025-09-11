Mapa | Cómo llegar a la Feria de ropa circular en Cipolletti edición primavera

Cipolletti se prepara para darle nueva vida a la ropa de primavera con la feria de ropa circular, un espacio donde vecinos y vecinas podrán intercambiar prendas en buen estado de manera gratuita. Te contamos cómo llegar.

La feria se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, de 11 a 13, en el hospital Moguillansky, ubicado en calle Naciones Unidas 1450.

Para quienes quieran asistir, el hospital Moguillansky se encuentra a:

600 metros del Cementerio Municipal

3 km de Plaza San Martín

4,5 km de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti

Feria de ropa circular en Cipolletti: de qué se trata

Organizada por la Dirección de Poblaciones Específicas de la Secretaría de Desarrollo Humano de Cipolletti, la propuesta es totalmente gratuita.

Quienes deseen participar podrán acercarse con ropa de primavera en buen estado y cambiarla por prendas que se adapten a sus gustos y necesidades.

La actividad se repetirá durante todas las estaciones del año, promoviendo la circulación responsable de la ropa en la ciudad.