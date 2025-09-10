Feria de ropa circular en Cipolletti edición primavera: ¿De qué se trata y cuándo se realizará?

Autoridades de la Municipalidad de Cipolletti anunciaron que se realizará una nueva edición de la feria de ropa circular. Conocé acá de qué se trata esta iniciativa y en qué lugar se llevará a cabo.

Feria de ropa circular en Cipolletti edición primavera: ¿De qué se trata?

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de Cipolletti anunciaron que se llevará a cabo una feria de ropa circular en la ciudad. Esta es una propuesta gratuita, pensada para hacer rotar la ropa de la primavera.

La actividad será el viernes 12 de septiembre, de 11 a 13, en el Hospital Moguillansky, ubicado en calle Naciones Unidas 1450.

Las personas que deseen participar deberán acercarse con ropa en buen estado de la estación primavera para intercambiar entre los presentes, según sus necesidades y gustos.

Vale agregar que es una propuesta de la Dirección de Poblaciones Específicas de la Secretaría de Desarrollo Humano. Además, aclararon que la actividad se realizará en todas las estaciones del año.

Para más información y/o consultas comunicarse al 2995 23-5500.

Feria de ropa circular en Cipolletti: ¿Cómo llegar?

La feria de ropa circular en Cipolletti se realizará en el Hospital Moguillansky, ubicado en Naciones Unidas 1450. Si deseas asistir al evento, acá te dejamos un mapa:

El Hospital Moguillansky se ubica a:

3 kilómetros de Plaza San Martín

4,5 kilómetros de Terminal de Ómnibus de Cipolletti