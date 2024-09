Miércoles 11 de septiembre 2024: ¿es feriado el Día del Maestro?

Este miércoles 11 de septiembre 2024 se celebra en el país el Día del Maestro. Esta fecha recuerda la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el «padre del aula». La jornada busca poner en relieve el trabajo docente y la importancia de la educación. Debido a esto, muchos se preguntan si la jornada está incluída como un feriado nacional.

Luego de un agosto interminable, debido a que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cayó un día sábado, muchos esperaban un día extra de descanso en el noveno mes del año. Lamentablemente habrá que esperar un poco más para disponer de un descanso extra.

Septiembre 2024: ¿es feriado el Día del Maestro?

El mes de septiembre se caracteriza por ser un mes en que no hay feriados. por ese motivo habrá que esperar recién a octubre 2024 para tener un descanso prolongado. Es que el Día del Maestro no está incluido en el calendario oficial de feriados nacionales. Quienes sí podrán disfrutar de «cortar» la semana será la comunidad educativa del país, debido a que las escuelas primarias y los jardines de infantes no abrirán este día sus puertas.

En octubre 2024 habrá un fin de semana largo debido al feriado por el Día del Respecto a la Diversidad Cultural. Será entre el viernes 11 y el domingo 13. Luego llegará el Día de la Soberanía en noviembre y finalmente diciembre traerá el Día de la Inmaculada Concepción de María y la Navidad.

Los feriados que quedan en el 2024

* Octubre 2024

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

* Noviembre 2024

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

* Diciembre 2024

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad