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Necrológicas de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 15 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

MATCOVICH, ATILIO VICTORIO

En nombre de nuestra familia, queremos expresar nuestromás profundo agradecimiento por cada palabra de aliento,cada mensaje recibido, las plegarias y las misas ofrecidastras la partida de Atilio. Recibir tanto cariño, afecto y compañíanos ayuda a transitar este difícil momento. Gracias de corazónpor estar presentes y acompañarnos. Descansa en paz, mi amoroso esposo. Siempre vivirás en mi corazón. Norma.

MATCOVICH, ATILIO VICTORIO

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las instituciones y al personal que brindaron atención y acompañamiento profesional a mi esposo Atilio: ER Medical, Hospital de Villa Regina, Mutual OSDE, Dar Salud y Sanatorio Juan XXIII. En especial, a través de las personas del traumatólogo Dr. Vivas, las médicas clínicas Dras. Diaz y Kamada; nutricionistas, kinesiólogos, personal de enfermería y mucamas. Durante los 37 días de internación recibimos atención, cariño, dedicación y un trato profundamente humano. A cada uno de ustedes, gracias de corazón por su compromiso, profesionalismo y calidad humana. Mi eterno agradecimiento. Norma Quintans.

Yoko, Hector Mendes

Recordando y honrando tu vida te despedimos el domingo 15 de noviembre de 8 a 11 en Dorrego 626 CABA. Toda tu inmensa familia.

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