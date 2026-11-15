Necrológicas de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 15 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MATCOVICH, ATILIO VICTORIO
En nombre de nuestra familia, queremos expresar nuestromás profundo agradecimiento por cada palabra de aliento,cada mensaje recibido, las plegarias y las misas ofrecidastras la partida de Atilio. Recibir tanto cariño, afecto y compañíanos ayuda a transitar este difícil momento. Gracias de corazónpor estar presentes y acompañarnos. Descansa en paz, mi amoroso esposo. Siempre vivirás en mi corazón. Norma.
MATCOVICH, ATILIO VICTORIO
Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las instituciones y al personal que brindaron atención y acompañamiento profesional a mi esposo Atilio: ER Medical, Hospital de Villa Regina, Mutual OSDE, Dar Salud y Sanatorio Juan XXIII. En especial, a través de las personas del traumatólogo Dr. Vivas, las médicas clínicas Dras. Diaz y Kamada; nutricionistas, kinesiólogos, personal de enfermería y mucamas. Durante los 37 días de internación recibimos atención, cariño, dedicación y un trato profundamente humano. A cada uno de ustedes, gracias de corazón por su compromiso, profesionalismo y calidad humana. Mi eterno agradecimiento. Norma Quintans.
Yoko, Hector Mendes
Recordando y honrando tu vida te despedimos el domingo 15 de noviembre de 8 a 11 en Dorrego 626 CABA. Toda tu inmensa familia.
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