Murió un hombre en San Martín de los Andes: trasladaron el cuerpo a la morgue de Neuquén

Un hombre de 53 años fue encontrado sin vida este sábado en un sector de cañadón de San Martín de los Andes. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Neuquén capital para realizar la autopsia y determinar las causas del fallecimiento.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo cerca de las 15.30 en una zona conocida por turistas y residentes de la localidad cordillerana. En el lugar intervino personal de la Comisaría 23.

De acuerdo con las primeras pericias, no se detectaron signos de criminalidad. Además, fuentes policiales indicaron que el hombre tenía todas sus pertenencias al momento de ser encontrado.

Qué se sabe sobre la muerte en San Martín de los Andes

Una de las hipótesis iniciales apunta a que el hombre habría sufrido una caída y fallecido como consecuencia de los golpes, posiblemente vinculados con las condiciones del terreno.

El jefe de la Comisaría 23, comisario Sebastián Carrasco, informó que el cuerpo fue trasladado alrededor de las 18 a la morgue de Neuquén capital.

Las autoridades ordenaron la autopsia para establecer las causas de la muerte. Según lo informado, los resultados se conocerían este domingo.