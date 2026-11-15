Hallan plástico en pichones de petrel gigante y cambios fisiológicos

El petrel gigante del sur se reproduce en islas subantárticas, la Antártida y costas de la Patagonia. Científicos detectaron plástico en el 71,4 % de los pichones examinados

El plástico que flota en los océanos no solo representa una amenaza para la fauna marina con sus efectos como el enmalle, lesiones u obstrucciones del tracto digestivo. También puede ser ingerido accidentalmente por las aves adultas y ser transferido a sus crías a través del alimento que les proporcionan.

La investigación reveló que incluso pequeñas cantidades de plástico se relacionan con cambios en indicadores fisiológicos de los pichones de petrel gigante. Estas asociaciones fueron más evidentes en los pichones de aproximadamente un mes de edad, aun cuando las aves no presentaban signos visibles de enfermedad.

El estudio, publicado en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety, fue realizado por Luciana Gallo y Flavio Quintana, investigadores del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CCT CENPAT-CONICET); Andrés Attademo, investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL-CONICET), y Marcela Uhart, investigadora de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.

Del mar al nido

Los petreles gigantes del sur son aves marinas longevas, que alcanzan aproximadamente los 40 años de vida. Cada pareja cría un solo pichón por temporada reproductiva, una característica que vuelve especialmente importante la supervivencia de sus crías.

“Estas aves se alimentan frecuentemente sobre la superficie del mar, donde los residuos plásticos tienden a acumularse y ser ingeridos accidentalmente. El problema no termina en los adultos. Los petreles pueden transferir el plástico ingerido a sus pichones cuando regurgitan el alimento, un mecanismo que explica la presencia de fragmentos en el aparato digestivo de las crías”, señaló la primera autora Luciana Gallo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El petrel gigante del sur se reproduce en islas subantárticas, la Antártida y costas de la Patagonia. Científicos detectaron plástico en el 71,4 % de los pichones examinados

Aunque numerosas investigaciones documentaron la ingesta de plástico por aves marinas, todavía existen importantes interrogantes sobre sus posibles consecuencias sobre la salud de los individuos y, especialmente, sobre sus efectos a nivel poblacional.

La nueva investigación buscó determinar si la ingesta de plástico durante las primeras etapas de vida guarda relación con indicadores fisiológicos de los petreles gigantes del sur.

El objetivo consistió en evaluar diferentes aspectos de la salud de los pichones, desde su estado nutricional y condición corporal hasta parámetros sanguíneos y actividades enzimáticas. Estas últimas permiten conocer procesos internos del organismo. Algunas enzimas participan en el metabolismo, mientras otras intervienen en la protección de las células frente a sustancias potencialmente dañinas.

El trabajo de campo se realizó durante las temporadas reproductivas de 2022 y 2023, en las islas Arce y Gran Robredo, frente a las costas de Chubut. Los investigadores seleccionaron 30 nidos por año.

El equipo examinó a los pichones en dos momentos: alrededor de los 30 días de vida y cerca de los 90 días, antes de que abandonaran el nido. Recolectó muestras de sangre, tomó medidas corporales y obtuvo regurgitados para identificar fragmentos plásticos.

El resultado más contundente apareció en la frecuencia de exposición: el 71,4 % de los pichones examinados presentó plástico. En las muestras en las que se detectó plástico se encontraron entre uno y catorce fragmentos, con una masa promedio de apenas 0,251 gramos.

En los ejemplares de 30 días, la ingesta de plásticos se relacionó con cambios potencialmente adversos en distintos indicadores de salud. “Las asociaciones involucraron parámetros relacionados con el estado nutricional y la condición corporal, el metabolismo, la función hepática y muscular y la respuesta inmunitaria”, acotó Gallo.

Además, explicó: “Los pichones parecían sanos, pero aun así observamos cambios en indicadores relacionados con la nutrición, el metabolismo y la respuesta inmunitaria”. La ausencia de síntomas visibles, por lo tanto, no descartó la presencia de cambios en los indicadores fisiológicos evaluados.

Cerca de los 90 días, cuando los pichones se aproximaban al momento de abandonar el nido, la mayoría de las asociaciones detectadas durante el primer mes se debilitó o ya no resultó detectable. Sin embargo, persistieron asociaciones entre la cantidad de plástico ingerido y la actividad de la enzima glutatión S-transferasa (GST), así como con los niveles de calcio.

Alerta temprana

Los investigadores todavía no determinaron si esas diferencias reflejan mecanismos de compensación del organismo o respuestas propias de cada etapa del desarrollo.

La actividad de la GST merece especial atención porque esta enzima participa en los procesos de detoxificación, es decir, en el metabolismo de sustancias potencialmente tóxicas y en la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Un pichón de petrel con las científicas Gabriela Blanco y Luciana Gallo

Desde la perspectiva de la conservación, la bióloga Marcela Uhart señaló: “Estos cambios fisiológicos sutiles pueden funcionar como una señal de alerta temprana, antes de que aparezcan signos evidentes de enfermedad, mortalidad o efectos a nivel poblacional”.

El próximo desafío consiste en determinar si esas señales tempranas guardan relación con la supervivencia de los juveniles después de abandonar el nido y con su futura capacidad reproductiva.

La investigación fue financiada por el Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y por el Wild Animal Health Fund, un programa de la Asociación Estadounidense de Veterinarios de Zoológicos.

“Este estudio forma parte de una línea de investigación más amplia del equipo orientada a comprender no solo cuánto plástico ingieren las aves marinas sino qué consecuencias puede tener esa exposición para su salud, supervivencia y reproducción”, dijo Gallo.

El trabajo también se vincula con estudios del grupo sobre la exposición de la fauna marina a plastificantes y otros compuestos asociados al plástico.

La gran ave marina austral que puede vivir hasta 40 años

El petrel gigante del sur es una de las aves marinas más grandes del hemisferio austral. Habita los océanos australes y se reproduce en islas subantárticas, la Antártida, las islas Georgias del Sur y Malvinas, y la costa patagónica argentina. En el país, nidifica en colonias de Chubut y de la Isla de los Estados.

Su dieta es variada: consume principalmente carroña de pingüinos y mamíferos marinos, pero también captura calamares, peces y crustáceos. Además, aprovecha descartes pesqueros y residuos de los barcos. Puede alimentarse en el mar o acercarse a colonias de otras aves para buscar huevos y pichones.

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como de “Preocupación Menor” a escala global, enfrenta amenazas vinculadas con la actividad pesquera, en particular la captura incidental en artes de pesca.

Se trata de una especie longeva, de reproducción lenta: pone un solo huevo por temporada y alcanza la madurez reproductiva alrededor de los siete años. Cada individuo puede vivir alrededor de 40 años. Su reproducción lenta hace que la supervivencia de cada individuo resulte importante para mantener sus poblaciones.