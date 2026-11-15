Luz, cámara… elecciones

Neuquén votará el 14 de febrero y la política ya entró en modo campaña, un formato que se extenderá durante todo el verano, época en la que la ciudadanía, por lo general, tiene otras preocupaciones.

El llamado se anunció en forma casi simultánea entre el Gobierno provincial y la municipalidad capitalina. El movimiento coordinado no fue exclusivo de la convocatoria, ya que también se percibió en lo discursivo. La argumentación utilizó como sustento principal la necesidad de despegar las elecciones locales de la discusión nacional y evitar el efecto de la grieta.

La desmentida libertaria y el duelo peronista

Con el anuncio consumado, se dio lugar a una fase de diálogo, lo que suele denominarse como “rosca”: reuniones, encuentros y convocatorias destinadas a definir alianzas y candidaturas.

Los plazos esta vez serán más que ajustados. El acto electoral se llevará a cabo en apenas tres meses. Y el cierre de listas mucho antes, dentro de solo 28 días. Un desdoblamiento de este estilo pondrá a prueba la velocidad de los espacios para afrontar negociaciones y sellar acuerdos.

Los resultados de esas gestiones podrían comenzar a verse la semana que viene. Una de las propuestas que promete novedades es La Libertad Avanza, partido que protagonizó un hecho curioso justo antes del fin de semana.

Versiones periodísticas de Buenos Aires indicaron que el espacio había llegado a un acuerdo con La Neuquinidad para no disputar la gobernación. En el entorno de uno de los cinco legisladores nacionales que tiene el sello no disimularon la incredulidad: “Nos enteramos por ustedes”. A los minutos se aclaró que no había nada oficial, que eran solo trascendidos.

A la incertidumbre general se sumó, por la noche del viernes, una publicación de la senadora Nadia Márquez, quien ratificó que ella y sus colaboradores son el equipo de Javier Milei en Neuquén.

Entre las fuerzas que aspiran a ordenarse lo antes posible figura el Partido Justicialista, atrapado desde comienzos de año en una interna que dejó de ser política y se convirtió en judicial.

El Consejo Provincial, cuya última sesión fue reconocida por la Justicia, está presidido por el sector de Peronismo Territorial. Pero el Congreso, que es donde se votan las alianzas, quedó a cargo del kirchnerismo, que hace las veces de oposición. Un desafío de difícil resolución.

Un acto a lo grande

Los preparativos también son intensos en otras fuerzas como Cumplir, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Más por Neuquén y Fuerza Neuquina y Federal. Estos dos últimos sellos con la particularidad de tener una fuerte impronta sindical.

La intención del espacio que tiene como dirigente principal al petrolero Marcelo Rucci es avanzar con un acto de lanzamiento significativo. El escenario en análisis es el estadio Ruca Che. ¿La fecha? El 24 de noviembre.

Donde se observa especial fervor es en el interior. La disputa por los municipios luce atravesada por una proliferación de candidatos, en su mayoría de Comunidad y Primero Neuquén.

La tendencia se extiende a localidades gravitantes en cuanto a peso electoral: Zapala, Centenario y Chos Malal. Para saber si el acuerdo entre estos espacios alcanzará para encauzar el tono de las contiendas habrá que esperar unas semanas más.

El enigma

El enigma de la fecha de las elecciones terminó. Pero todavía quedan otros. Al menos dos de relevancia. Aunque prácticamente se descuenta que lo hará, Rolando Figueroa todavía no confirmó de forma pública si irá por la reelección. Esta semana volvió a insistir con que, antes de cualquier definición, primero debe hablar con su familia.

Tampoco se sabe con precisión quién podría acompañarlo en la fórmula. La pregunta tiene otro peso si se recuerda la frustrada experiencia que representó para el mandatario el paso de Gloria Ruiz.