Roca, una elección abierta

En 12 días la realidad de Roca y de su intendenta, María Emilia Soria, cambió radicalmente. El habitual parte de prensa municipal del martes 3 de noviembre incluía la noticia del pago desdoblado de los sueldos municipales de octubre, una información que podría tener un efecto residual de largo plazo para la candidata a gobernadora del peronismo.



El pago desdoblado golpeó en la imagen que siempre el sorismo intento proyectar: la de la buena administración de los recursos.



El mal momento del municipio se saldó con un anticipo de coparticipación que aprobó el gobernador Alberto Weretilneck.



Con el correr de los días, apareció un costado que se puede calificar de paternalista del mandatario provincial hacia la jefa comunal roquense.



Al inicio de esta semana se firmó el contrato para la obra de agua y cloacas más grande de la provincia y que se hará en Roca. Son 25 millones de dólares de inversión y la necesidad de este proyecto siempre fue insoslayable. En la reunión cerrada que tuvo difusión posterior, se vio a Weretilneck y Soria juntos, con muy buen diálogo.



Actividad conjunta

Días después, el miércoles pasado, el gobernador y la jefa comunal volvieron a compartir actividades en el acto de colación del Instituto Provincial de la Administración Pública en Roca. Y más tarde también entregaron anteojos del programa Enfocar, en el tradicional barrio Nuevo de la ciudad.



Fueron gestos que marcaron la semana política. El gobernador buscó demostrar que la relación institucional y el acompañamiento a la ciudad y a su intendenta está por encima de la campaña electoral, que los encontraría enfrentados cuando se defina la fecha de elección.



En el plano meramente político, la elección a intendente de Roca está ahora más abierta que nunca. En las actividades de la intendenta y el gobernador mencionadas fue nítida la presencia de Carlos Soria hijo, Carlitos. Su candidatura, que nunca fue explítica, había quedado bajo un manto de duda en las últimas semanas. Ahora parece más clara, aunque nuevas figuras quieren pugnar por la jefatura municipal. La debilidad que mostró la gestión municipal en el pago de sueldos se trasladó a la campaña local en forma simétrica.



Rodrigo Buteler, el ahora titular de Juntos Somos Río Negro, ratificó en una entrevista con Río Negro que están dispuestos a acompañar la propuesta de un extrapartidario en Roca si es necesario. El partido del gobernador podría tomar un rol de prescindencia en las próximas elecciones locales. Este juego le podría servir tanto a Carlos Soria como a Juan Martin, el líder del PRO rionegrino que sigue trabajando por una candidatura a intendenta que ahora tendría nuevos bríos.



Las grietas del peronismo

En la compulsa por la gobernación, el nuevo escenario reabrió grietas ocultas en el peronismo. Dos legisladores provinciales, Leandro García y Daniel Belloso, y la senadora Ana Marks, presentaron “Provincia con Patria”, una convocatoria abierta y participativa inspirada en una idea del exsenador Martín Doñate.

Según explicaron, la iniciativa ofrece una base de equipos y propuestas para que la precandidata María Emilia Soria, “o quien resulte candidato o candidata de Fuerza Patria”. Entrelíneas se entendió como un reclamo de una propuesta más clara y participativa a la candidata a gobernadora del PJ.



La figura de Pedro Pesatti, enemistado con Weretilneck en el oficialismo, podría ser un referente del peronismo que podría sumarse a esa base más participativa planteada por Doñate.



Entre los libertarios, la tercera pata de la carrera a la gobernación, Aníbal Tortoriello recorre la provincia apuntalando su candidatura. No habló de la situación en el municipio de Roca ni de María Emilia Soria.

Está concentrado en una campaña cara a cara. Su posible rival dentro del oficialismo nacional, el senador Enzo Fullone, tras el magro resultado en la elección de convencionales de Bariloche, bajó su exposición.