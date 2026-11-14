La marcha del orgullo en Neuquén: «Es un lugar para mostrar lo que sos»

Los atuendos extravagantes en el transporte público y en las calles ya anunciaban a dónde se dirigían: la marcha del orgullo número 26 en Neuquén. Las banderas con los colores característicos de la comunidad LGBTTTIQ+ flameaban desde temprano e invitaban a sumarse al encuentro en el Espacio Intercultural Graciela Alonso, en Los Arcos. Al recorrer los estand de los y las emprendedoras se escucha Lady Gaga y Lali, artistas que abrazan al colectivo.

Las actividades comenzaron a las 15 con una feria de emprendimientos y presentaciones de artistas locales. La marcha está prevista alrededor de las 19. Después del recorrido, continuará el Festival del Orgullo. La banda cordobesa La Simbiótica estará a cargo el cierre de la jornada, que se extenderá hasta las 2.

Voces que gritan con orgullo en Neuquén



-¿Qué significa para vos la marcha del orgullo?



Josefina suspira y se queda pensando. Después de una pausa, contesta: “Un lugar para mostrar lo que sos, aparte del día a día. Hay gente que viene acá escondida de su familia. Les dicen que van a la casa del amigo y vienen acá a refugiarse en este lugar que es una cosa totalmente bella para muchos”.



“Para mí es como gritar lo que soy sin miedo a lo que me van a decir, sin juzgarme”, conta Denise. Acompaña a Noel que asiste con su emprendimiento, “Del Palo Estampas”, hace 10 años a la marcha del orgullo. Comenta que es el punto de encuentro de todas sus amigas. “Es mi marcha favorita. Nos encontramos acá y hacemos lo que nosotros queremos. Nos vestimos como queremos y disfrutamos”, relata.

Una feria de emprendedores abrió la jornada. (Gentileza).



Disfrutar, bailar, cantar y estar de fiesta también es una forma de luchar. “Podemos estar enojados, porque estamos enojados, pero de igual forma festejar y reírnos, porque si no, ¿qué vamos a hacer?”, señala León de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina(ATTA). Aunque aclara: “Esto no es un festival, no es un line-up. Es una marcha y es muy importante que todos estén acá”.



Ederson es venezolano y forma parte de Pumas Patagónicos FC, el primer club de sexodiversidad de Neuquén, según afirma. Cuenta que participó de la marcha del orgullo en Venezuela, en Buenos Aires, en São Paulo, y ahora en la capital neuquina. Si bien cada una tiene su particularidad, remarca: “Todas se enfocan en lo mismo, en vivir con respeto y orgullo, es lo más importante”.



La primera vez que asistió a una tenía 19 años. Recuerda esa sensación de libertad y la “adrenalina” al andar sin remera por la calle sin ser juzgado. Sostiene que, pese a que los tiempos cambien y pareciera que cada vez es más fácil “salir del closet”, no lo es para todos. “Tengo muchos conocidos que han tenido una vida bastante difícil, padres intolerantes a este proceso, amigos intolerantes, porque esto también conlleva un proceso”, afirma.



Por eso, recalcan la importancia de ocupar las calles. “Para mi la marcha es un momento de unión social. Lo asocio como un acto politico y como conmemoración de la primer marcha que surgió en Estados Unidos con mujeres trans, lesbianas y homosexuales. También lo veo como un acto de rebeldía y subversión ante la heteronorma”, expresa Roni e invita a “poner el cuerpo para que no se caigan los derechos adquiridos”.

La marcha del orgullo parte desde Los Arcos, en el Parque Central. (Gentileza).



Para Tatiana Breve, integrante de ATTA, la marcha del orgullo es un espacio de encuentro, de resistencia y de libertad construida colectivamente. El orgullo está en la hermandad, el afecto y los vínculos que permiten enfrentar el miedo.



La primera a la que asistió fue entre 2009 y 2010, antes del matrimonio igualitario. «Nuestras marchas comenzaron siendo concentraciones de travestis en el monumento, por la violencia policial, porque en Neuquén hasta el año2011 se hicieron los periodos contravencionales”, rememora.

Señala que, cuando lograron derogar los códigos contravencionales de vestimenta no acorde al sexo, finalmente pudieron marchar por las calles sin que la policía las llevaran presas. Y remarca: “Fue mucho lo que conquistamos, pero tampoco fue magia. Fueron travestis organizadas, algunas prendían fuego patrulleros, otras incendiaban comisarías y otras se encadenaban en la Legislatura”.



Así, vuelven a reunirse al final del año para reivindicar la lucha de la comunidad LGBTTTIQAP+ y celebrar la diversidad. “Hoy más que nunca es súper importante que salgamos a la calle a defender nuestros derechos, los derechos de todos”, afirma León.

“Es un concepto político de lucha, porque básicamente nos matan por ser quienes somos. Es la mejor forma que tenemos de estar a la vista de todos”, subraya Josefina. “Tenemos derecho a existir”, enfatiza Roni.

La última marcha se vivió a puro color en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Cómo se llega a la marcha del orgullo de 2026

Juan Pocho, integrante de La Grupa y de la Comisión Organizadora, sañana que la nueva edición de la marcha del orgullo se desarrolla en un escenario de creciente hostilidad hacia las identidades LGBTTTIQ+.



Advirtió que volvieron los insultos en la calle y que las organizaciones toman mayores recaudos para realizar encuentros públicos. La discriminación también aparece en empujones, burlas y miradas que buscan expulsar a las disidencias de espacios culturales y sociales. “Los discursos de odio tienen consecuencias”, remarcó.



Tatiana Breve, de ATTA, señaló que la violencia no se expresa solo en ataques físicos o verbales. También se manifiesta en el retiro del Estado, la falta de presupuesto y el vaciamiento de programas destinados a garantizar derechos.



Recordó que Azul Semeñenko, víctima de transfemicidio, era trabajadora estatal, pero que su salario no alcanzaba para garantizarle condiciones dignas. Para Pocho, el caso confirma que Neuquén no está al margen de la violencia contra la comunidad trans.