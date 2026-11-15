La carrera electoral en Río Negro: sin fecha de votación y con más especulaciones

Río Negro entró en el semestre de su próximo proceso electoral, con un cúmulo de incertidumbres y especulaciones.

La primera duda pasa por la fecha de las elecciones. Es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y, como siempre, el gobernador Alberto Weretilneck planea estrategias y despista en sus ensayos. Su última definición pública fue “mayo o junio”.

Esas declaraciones contrastan con movimientos subterráneos que exploran cronogramas. Las opciones van desde marzo -7 o 28- hasta abril -4 ó 11-. La hipótesis se apoya en una ventaja que el oficialismo atribuye al despliegue territorial de Weretilneck, frente a una oposición desorientada y fragmentada.

Entre los suyos, el mandatario reniega ahora de un adelantamiento extremo. Considera que una campaña durante el verano coincidiría con las vacaciones y los preparativos escolares, con el consiguiente malestar del electorado.

Weretilneck y el escenario previo

Además, supedita la fecha a la concreción de dos hechos positivos para su gestión, aunque ambos tienen plazos todavía inciertos.

El primero es la profundización de las reparaciones en las rutas 22 y 151, con los recursos del crédito de Fonplata. Su directorio se reunirá el 24 de noviembre en Bolivia. Pero, aun con su aprobación, después deberán cumplirse otros pasos: la autorización nacional, las licitaciones y las contrataciones. Recién entonces comenzarán las obras. El pretendido despliegue de máquinas se estima para febrero o marzo.

La convocatoria corresponde al Poder Ejecutivo provincial y debe efectuarse con una anticipación mínima de 90 días y máxima de 120 días respecto del acto electoral. Las elecciones deben realizarse entre marzo y octubre del año en que vencen los mandatos». Artículos 140 y 141 del Código Electoral de Río Negro.

El segundo es el comienzo de las exportaciones petroleras desde Sierra Grande. Los movimientos de barcos también se proyectan para febrero o marzo.

Así, el análisis definitivo recaería en abril o, tal vez, mayo. Incluso Chubut podría coincidir y, en la vecina provincia, ya se menciona el 11 de abril.

El paso del tiempo dejará nuevas pistas. Una elección en marzo exigiría el llamado en diciembre, con la presentación de candidaturas en enero. Si la votación se traslada a abril o a mayo, el decreto debería formalizarse en enero o febrero.

El adelantamiento extremo del proceso ya no sería una prioridad para Weretilneck. El Código Electoral establece que las elecciones provinciales deben realizarse entre marzo y octubre. El gobernador confía en su praxis electoral y descree de las posibilidades de integración y la fortaleza de sus adversarios.

Una elección en marzo exigiría la convocatoria en diciembre. Si la votación se traslada a abril o mayo, el llamado se formalizaría en enero o en febrero.

Reafirmó esa lectura a partir de sucesos recientes. Por caso, la sorpresiva dificultad económica-financiera del municipio de Roca que impactó sobre la candidatura de María Emilia Soria. Su daño no tiene aún una dimensión definitiva. Pero lo ocurrido puso en crisis su principal bandera: la gestión.

¿El descalce de los recursos municipales —provocado por la demora en la acreditación de un crédito del Banco del Neuquén por 6.000 millones de pesos— y el desdoblamiento salarial fueron un episodio aislado? ¿El inminente desembolso bancario permitirá encauzar las finanzas? ¿O el problema es estructural y, por lo tanto, más complejo y permanente? En ese escenario, ¿el municipio necesitará otros auxilios provinciales, que Weretilneck podría nuevamente aprovechar políticamente?

Las preguntas todavía no tienen una respuesta concluyente. La revisión de las cuentas ya no está a cargo de Pablo Rolo, alejado de la secretaría de Hacienda. Pero el manejo de la crisis ya tuvo un costo político para Soria y el peronismo.

Las preocupaciones peronistas

“Tengo que ordenar lo de Roca y, después, voy a retomar la campaña”. Palabra más, palabra menos, esa fue la contestación de Soria cuando le transmitieron la preocupación por lo ocurrido. Esa frase surgió en el grupo de WhatsApp de intendentes, después de que Albino Garrone, jefe comunal de Godoy, expresara su disgusto. La principal crítica apuntó al manejo comunicacional que el municipio cedió a Weretilneck durante la firma del contrato por la obra de agua.

La desazón de ese lunes se transformó el miércoles en enojo. Ese día, la intendenta se sumó al acto del gobernador de entrega de 8.000 anteojos. Las primeras evaluaciones atribuyeron esas acciones a la inexperiencia. Después aparecieron los temores por los posibles entendimientos, todavía difíciles de descifrar, que alimentaron especulaciones y hasta raras fantasías.

Hubo horas compartidas entre ambos, pero no hablaron del proceso electoral. Un vínculo sólido podría derivar en un entendimiento básico para preservar los espacios propios: Weretilneck al frente de la administración provincial y Carlos Soria en la continuidad municipal de su hermana. Por ahora, esa teoría pertenece al terreno de las hipótesis. En el núcleo sorista no se resigna ninguna candidatura, aunque las fricciones internas tampoco ayudan.

El diputado libertario Aníbal Tortoriello sostiene su campaña, ajeno a los movimientos de los demás. Foto: Gentileza.

En pleno trance interno, el sector referenciado en Martín Doñate -ya liderado por la senadora Ana Marks- elevó una propuesta y reclamó organización. Fue un desafío directo a Soria. Las diferencias se acentúan y los distancian.

“Solo piden espacios”, se había quejado la intendenta en octubre por esos tironeos en ocasión de un asado con sus pares comunales, a quienes les sugirió evitar intermediaciones.

El peronismo está inquieto, pero también teme el desamparo que supondría una decisión de Soria de abandonar la candidatura a la gobernación. Espera para esta semana algún que otro mensaje que lleve sosiego.

Otros actores del escenario

En paralelo, el vicegobernador Pedro Pesatti, ya alejado de Juntos Somos Río Negro, finalmente se movió y dejó señales sobre su posicionamiento. Su primer paso fue buscar un sello partidario. Puntualmente, el Frente Renovador de Sergio Massa.

Aprovechó su reciente viaje a Bariloche y, acompañado por la exsenadora Silvina García Larraburu, se juntó con el presidente del FP en Río Negro, Alejo Ramos Mejía. Le contó de la charla con el excandidato presidencial para disponer de esa fuerza, pero el exlegislador barilochense se mostró reacio a la cesión.

El vicegobernador Pedro Pesatti con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros vices de provincias que llegaron a Luján por la presencia del Papa León XIV. Foto: Gentileza.

Después, el viedmense viajó a Buenos Aires y el miércoles se mezcló con la dirigencia peronista en Luján, durante la visita papal. Al otro día se juntó con Massa y salió cargado de expectativas para su armado provincial.

Los libertarios también juegan su propio destino y buscan rearmarse tras el traspié en Bariloche, donde su alianza terminó tercera. Ese frustrado plan andino contuvo el ascenso del senador Enzo Fullone hacia la candidatura a gobernador por LLA. Para la Casa Rosada, esa alternativa no está desechada, a pesar de que el revés en Bariloche reposicionó al diputado Aníbal Tortoriello.

Ajeno a los movimientos de los demás, el cipoleño mantiene su propio raid político. Todo gira alrededor de su figura y sus tiempos. Este fin de semana tiene agenda en Bariloche y se muestra confiado en conseguir el respaldo definitivo del mileísmo, a partir de sus históricos contactos con el influyente asesor Eduardo “Lule” Menem y, también, sus flamantes lazos con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El escenario rionegrino ya tenía demasiados hilos sueltos. Y, en las últimas semanas, sumó nuevos interrogantes, muchos para el escaso margen que habrá para tomar definiciones. En esa carrera contra el tiempo, Weretilneck conserva una ventaja: todavía administra los plazos.