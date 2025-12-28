Necrológicas de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025

Mutual Médica de Rio Negro y su Consejo Directivo participan con profundo pesar el fallecimiento del miembro titular de la Junta Fiscalizadora, acompañando a su familia en el dolor.

Dr. ZECCA, MARIO VIRGILIO

La Fundación «Padre César Rondini», participa el deceso ocurrido en Villa Regina a los 87 años, de quien fuera un gran colaborador del Padre César e integrante de la Comisión Directiva de la Fundación desde su inicio. Acompañamos a su esposa, hijos y familias en estos momentos de tristeza ante la partida de Coco, orando por su eterno descanso, pidiendo Fortaleza y Resignación ante su pérdida