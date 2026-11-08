Necrológicas de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

MATCOVICH, ATILIO VICTORIO Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.La Presencia Salesiana de Villa Regina, participa con profundo pesar del fallecimiento de Atilio Victorio Matcovich, Q.E.P.D. Acompaña a su esposa, Norma Quintans; y a toda su familia en tan doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso.

Formigo, Carlos Alberto Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Carlos Alberto Formigo, ocurrido el 5 de noviembre de 2026.Sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con inmenso amor, agradeciendo los momentos compartidos y guardando por siempre su recuerdo en sus corazones. Que descanses en paz.