Necrológicas de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 8 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MATCOVICH, ATILIO VICTORIO
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.La Presencia Salesiana de Villa Regina, participa con profundo pesar del fallecimiento de Atilio Victorio Matcovich, Q.E.P.D. Acompaña a su esposa, Norma Quintans; y a toda su familia en tan doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso.
Formigo, Carlos Alberto
Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Carlos Alberto Formigo, ocurrido el 5 de noviembre de 2026.Sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con inmenso amor, agradeciendo los momentos compartidos y guardando por siempre su recuerdo en sus corazones. Que descanses en paz.
MEHDI de KUSZNIERZ, MARIA DE LAS MERCEDES
Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Su esposo: Rogelio Juan Kusznierz. Sus hijas: Verónica y Natalia. Su hijo político: Michel. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer en Sala «D» de Villegas 1045 hasta las 17, fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios