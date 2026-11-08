Neuquén lidera el ranking de salud infantil de Unicef: que hay detrás de los resultados y cómo trabaja el sistema

Neuquén encabeza el ranking nacional de Salud en el cuidado y atención de niños, niñas y adolescentes entre las 24 jurisdicciones del país. Asílo establece el informe publicado por el Fondo delas Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La posición se explica a partir de distintos indicadores, pero también permite mirar qué pasa dentro del sistema sanitario.

Los indicadores abarcan la mortalidad infantil evitable, la proporción de nacimientos con bajo peso y la cobertura de vacunación. ¿Qué explica que la provincia esté en el primer lugar? La realidad es que no hay una única respuesta. Según señaló Mariana Casullo, directora provincial de Gestión de la Salud, el resultado es consecuencia de distintas lineas de trabajo que van desde el seguimiento de las embarazadas hasta la atención de los recién nacidos y las campañas de vacunación.

«Salud Pública de Neuquén siempre tuvo un sistema fuerte, pero eso no quita que uno tenga que reforzarlo», aseguró en primera instancia. También destacó el trabajo de los equipos y las líneas de cuidado que forman parte del Plan Provincial.

Mortalidad infantil: frenar la suba

Uno de los datos que ayuda a entender el recorrido de Neuquén es el descenso de la mortalidad infantil. En marzo de 2025, el Ministerio de Salud informó que la tasa había bajado de 6,49 muertes por cada mil nacidos vivos en 2023 a 6,13 en 2024. La reducción permitió frenar la tendencia de aumento que se había registrado el año anterior.

Durante ese período se incorporaron incubadoras, ecógrafos, respiradores de alta frecuencia y monitores fetales. También se trabajó en el diagnóstico temprano y en la atención de embarazos de riesgo.

La referente puso el foco en la atención de los bebés prematuros. Durante los últimos dos años se reforzaron los trabajos, «todo lo que tiene que ver con capaci-taciones, mejorarlas unidades de recepción, trabajar en RCP neonatal». «Creo que ha impacado», expuso.

Según Casullo, la regionalización de salud también es uno de los pilares fundamentales de los indicadores positivos. «Lo más importante es que vos cuando nazcas lejos o nazcas en algún lugar que no tiene tanto número de parto, puedas ser bien atendido», explicó. Para eso, además de contar con profesionales, hace falta que estén preparados para resolver situaciones complejas.

Vacunación: salir a buscar a los vecinos

Las inmunizaciones son otro de los indicadores que mira UNICEF. En este punto, la referente destacó que no alcanza con tener las vacunas disponibles en los centros de salud: también hay que facilitar que las familias puedan acceder a ellas. Por eso, mencionó que resultan clave las acciones como la Noche de las Vacunas, la extensión de los horarios de atención y los operativos en espacios públicos, ferias y lugares de circulación de vecinos.

Aunque el informe del organismo abarca hasta el 2025, los números de la campaña antigripal de 2026 siguen mostrando parte de ese despliegue. En julio, el Ministerio de Salud informó que ya se habían aplicado 108.066 dosis, una cifra cercana a las 113.000 que se colocaron durante todo 2025. Entre las embarazadas, la cobertura había alcanzado el 75%, con 3.768 dosis aplicadas.

“Más allá de la comunicación, que es sumamente importante, a mí me parece que lo que hay que hacer es salir y encontrar a los vecinos para que vengan a vacunarse”, sostuvo. Y resumió esa idea con una frase: “La gente no es que no se quiere vacunar, sino que en realidad hay que estar para vacunar”.

El seguimiento del embarazo también cuenta

La salud de los chicos empieza antes del nacimiento. Por eso, el control durante el embarazo es otro de los puntos que la referente consideró centrales para explicar los resultados.

El bajo peso al nacer puede estar relacionado con distintos factores, entre ellos la alimentación de la madre, la preeclampsia y las condiciones socioeconómicas. En ese escenario, el seguimiento sostenido permite detectar problemas y actuar a tiempo.

«Los factores que influyen tienen que ver con el control integral de la embarazada, no perderla, seguirla. El contacto continuo con un equipo que la conozca, que la acompañe», explicó.

Casullo señaló que la atención no depende de una sola especialidad. Médicos, enfermeros y licenciados en obstetricia forman parte de ese acompañamiento. También importa que los equipos puedan trabajar de manera coordinada y sostener el vinculo con cada familia.

«Creo que la atención integral, digo médicos, enfermeros, licenciadas en obstetricia, todoel equipo, es lo que ha modificado este índice», expresó.

Planteó quelos resultados no se explican solamente por la atención médica, sino por una combinación de factores: «Tiene que ver con un conjunto multifactorial de cosas que tiene que ver con lo social, con la prevención, con la promoción. Necesitamos la atencion integral de la embarazada y de su infancia».

La atención en las localidades alejadas

Las distancias entre localidades son uno de los desafíos de la salud en Neuquén. No es lo mismo acceder a una consulta en una ciudad con un hospital de alta complejidad que hacerlo desde una localidad alejada. Por eso la organización de los centros de salud y las derivaciones tiene un papel importante.

La referente explicó que la provincia trabaja con un sistema de regionalización: cada zona cuenta con hospitales cabecera que reciben las consultas y pueden derivar a los pacientes cuando necesitan una atención más compleja. «Si vos estás lejos tenés que pasar por algún hospital de cabecera y ese hospital cabecera puede derivar a un hospital de máxima complejidad», explicó.

“Es una red que funciona. Que obviamente todavía queda mucho por mejorar, pero que la verdad es que este informe de Unicef nos muestra que el camino que hemos elegido funciona bien”, agregó.

El embarazo adolescente, entre los desafíos pendientes

Aunque Neuquén ocupa el primer lugar en la dimensión Salud, eso no significa que todos los indicadores estén resueltos. El embarazo adolescente, de la dimensión Violencia, es otro de los indicadores que contempla el informe, que se relaciona con la Salud y que es uno de los desafíos que todavía requieren atención.

El informe también toma el embarazo en niñas menores de 15 años como un indicador indirecto de posibles situaciones de violencia. Sobre este punto, la referente explicó que, aunque el dato no permite dimensionar todo el problema, sí ofrece una señal para identificarlo. “Lo que ellos engloban es todas las situaciones de violencia, que si bien no te muestra todo, por lo menos te da cierta pauta”.

También la provincia busca fortalecer las acciones de prevención y el acceso a información y métodos anticonceptivos. «Tenemos que seguir trabajando en esta disminución», señaló la referente.

En resumen, la regionalización de la atención y el abordaje integral aparecen como dos pilares para entender estos resultados. La primera permite organizar una red de hospitales y centros de salud, con derivaciones hacia establecimientos de mayor complejidad cuando es necesario, para que las familias puedan acceder a la atención que necesitan más allá de dónde vivan.

La segunda implica acompañar todo el proceso: desde los controles durante el embarazo hasta la atención de los recién nacidos y el seguimiento de la infancia, con equipos capacitados y acciones de prevención y promoción de la salud.



Casullo explicó que la idea es que los resultados no se conviertan en un objetivo, sino en una referencia para seguir mejorando. “Estamos bien, pero podemos seguir mejorándolo con el trabajo de todos”, expresó. “Porque si bien son números, son individuos que hay que seguir atendiendo y hay que seguir mejorando esos indicadores”.