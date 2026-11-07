La UTN tiene nuevos egresados: recibieron el título ingenieros y técnicos

La facultad Regional del Neuquén de la UTN asentada en Plaza Huincul celebró un nuevo acto de colación, donde recibieron sus títulos cuatro ingenieros y técnicos universitarios en distintas disciplinas vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La ceremonia se concretó con la presencia de las autoridades universitarias y del municipio cutralquense.

La UTN – FRN cuya sede central está en Plaza Huincul desarrolló uno de los actos más importantes en la vida universitaria al hacer la entrega de diplomas a los egresados. Fueron cuatro los ingenieros e ingenieras químicos que recibieron sus certificados de graduación: Lucía Rayén Alarcón; Lucas Damián Cabrera; Susana Soledad Llave; y Juan Manuel Isaías Rioseco.

En el mismo acto subieron a recibir sus diplomas egresados de las tecnicaturas universitarias en Electrónica: Javier Olindo Vallejos; en Química: Rica María Eugenia Ariza; en Perforación y Terminación de Pozos Petrolero: Kevin Almendra; Vanesa Jaquelin Bascuñán; Sergio Martín Cejas; Franco Eduardo Díaz; Gustavo Adolfo Marieszcurrena; Guillermo Uriel Mieres; Micaela Vanina Moyano; Walter Javier Oses; Milagros Ronchi; y Mariano Pablo Salinas.

También concluyeron la tecnicatura universitaria en Contabilidad y Tributación Federico Daniel Calquín; Reina Carolina D’Silva Brito; Cristal Aime Jara; Jonatan Carlos Mansilla; y Fernando Matías Romero.

Los diplomas fueron entregados a ingenieros y a técnicos universitarios (Foto: gentileza)

El compromiso con la educación pública

En el acto, la decana Patrica González destacó la importancia y el avance tecnológico en el que estarán inmersos los flamantes egresados. Los alentó a que «el título no sea el punto de llegada, sino el nuevo punto de partida» para seguir avanzando.

Apuntó a qué de ahora en adelante, continúen con las inquietudes por aprender y que no pierdan la capacidad de tener un pensamiento crítico, que actúen con ética y que pongan el conociminto al servicio de la personas.

«Estamos orgullosos de ustedes y ésta siempre será su casa», dijo la decana. Finalmente, les auguró que «vuelvan a brindar los conocimientos que adquieren en la industria y se vaya construyendo esa espiral ascendente del conocimiento».

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco, subrayó que «la columna vertebral de una sociedad ascendente es la educación. Nos sentimos orgullosos de que la UTN esté en Cutral Co y Plaza Huincul, y de los graduados de la universidad».

En el emotivo acto contó con la presencia del exdecano, Pablo Liscovsky, quien se desempeña en la actualidad en el Rectorado de la UTN. Lo mismo hizo el exvicedecano Horacio Spesot. Ambos dejaron sus cargos en septiembre pasado.

La ceremonia se desarrolló en el centro cultural de Cutral Co y las y los egresados estuvieron acompañados por sus familias.