Si quitan el impuesto a los Sellos, Río Negro resignaría 21,5 millones de dólares anuales

Luis Caputo propuso quitar el impuesto a los Sellos a las provincias y compensar con el 50%. Archivo

La propuesta del gobierno nacional de eliminar el impuesto a los Sellos implicaría la resignación de Río Negro de unos 33.323 millones de pesos (21,5 millones de dólares) anuales, según la proyección actual de ingresos por ese tributo.

Sellos significa en Río Negro el 7% de los ingresos de los impuestos provinciales y es uno de los tributos que ya superó la proyección anual que realizó el ministerio de Hacienda en diciembre pasado cuando presentó el Presupuesto 2026 y la reforma tributaria.

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, propuso esta semana eliminar el impuesto a los Sellos que cobran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un acuerdo por el cual la Nación compensaría a las jurisdicciones con la mitad de los ingresos que tienen por el tributo.

Río Negro acumuló hasta el mes de octubre 55.547 millones de pesos (35,4 millones de dólares) por Sellos. Con el promedio mensual, la proyección anual se estira a unos 66.547 millones de pesos (42,38 millones de dólares).

En el Gobierno analizan el esquema lanzado por el titular de Economía sin mayores precisiones en la conferencia anual de la Unión Industrail Argentina. Por el momento, no quisieron opinar ante la consulta de este diario.

Caputo calificó el tributo como “tremendamente nocivo” porque encarece los costos de los contratos y operaciones ya que el impuesto grava determinados actos y operaciones como pueden ser los acuerdos de compra-venta de propiedades inmobiliarias, contratos de alquiler, préstamos, pagarés y acuerdos comerciales, entre otros.

Según Caputo, la quita del impuesto a los Sellos en las provincias y CABA tendría un costo fiscal de entre el 0,4 y 0,5% del PBI y aliviaría cargas a empresas y reduciría costos en distintas operaciones comerciales, inmobiliarias y financieras.

Río Negro es una de las provincias hacia donde estaría dirigida la propuesta de la administración central porque Caputo señaló como el principal objetivo aquellas jurisdicciones adheridas al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) -al que la provincia se sumó en 2025- y Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), que en septiembre acordó el gobernador Alberto Weretilneck con el ministro nacional para saldar las deudas contraídas por anticipos financieros y por el Fondo Federal Solidario por más de 100.000 millones de pesos (64.000 millones de dólares).

El impuesto a los Sellos es el tercer tributo en orden de ingresos para Río Negro. Según datos oficiales de la Agencia de Recaudación Tributaria, con los ingresos impositivos de los primeros diez meses del año, que ascendieron a 796.174 millones de pesos (507 millones de dólares) el tributo que se aplica a operaciones y contratos significó el 7%.

Para la provincia la mayor recaudación la aporta Ingresos Brutos que significa un 75% del total, con 597.996 millones de pesos (380 millones de dólares) hasta octubre; seguido -lejos- por el impuesto Automotor que representa el 9,7% con 77.525 millones de pesos (49,4 millones de dólares). En cuarto orden queda el Inmobiliario que acumuló ingresos por unos 35.197 millones de pesos (22,4 millones de dólares), el 4,4% del total de los ingresos impositivos provinciales.