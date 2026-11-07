Rucci y Figueroa impulsan el Plan Director Pluvial y obras clave en Rincón de los Sauces.

Desde el anuncio de una obra para reforzar la provisión de gas hasta la inauguración de una cancha de hockey, Marcelo Rucci vivió este viernes una jornada de anuncios e inauguraciones en Rincón de los Sauces junto al gobernador Rolando Figueroa y a la intendenta Norma Sepúlveda. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa participó de las actividades junto a integrantes de la Comisión Directiva.

“Nosotros somos los que tenemos que empujar para que esto crezca y para que nuestra juventud y nuestros niños tengan un mejor desarrollo”, expresó Rucci al finalizar la recorrida.

La agenda comenzó pasadas las 15 en el cine municipal con la entrega de 20 escrituras a vecinos y la jura de Cintia Gisel Moya como fiscal del caso con asiento en la ciudad, en presencia del fiscal general José Gerez y del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Uno de los anuncios centrales estuvo a cargo del ministro de Energía, Gustavo Medele, con la participación de Javier Iguacel (Bentia Energy) y Matías Crestiaa (Relaciones Institucionales de Tecpetrol).Figueroa anticipó para abril una solución parcial que aportará unos 170.000 metros cúbicos diarios de gas desde la zona del volcán.Además, la Provincia proyecta un gasoducto de 160 kilómetros con una inversión de US$130 millones para abastecer a la población y acompañar el crecimiento industrial.

Para Rucci, la infraestructura permitirá diversificar la matriz productiva.“Con un recurso no renovable como el gas y el petróleo tenemos que asumir que en algún momento se va a terminar. Que a través del gas se puedan instalar otras industrias es muy importante”, sostuvo,al tiempo que recordó las consecuencias de depender de las oscilaciones del precio del barril de crudo.

Por su parte, Figueroa remarcó que el desarrollo provincial representa un “desafío generacional” y destacó el papel del gremio: “Te agradezco mucho, Marcelo, siempre el acompañamiento incondicional, porque si hay algo que tenemos que reconocer en lo que le está pasando a Neuquén es que un papel fundamental lo juega el sindicato y un papel fundamental lo juegan los trabajadores”.

La comitiva visitó luego el hospital local para inaugurar las áreas de diagnóstico por imágenes y cocina, y recorrió los avances del Centro de Alto Rendimiento que la Mutual Meopp levanta en la localidad, así como las obras del nuevo estadio del Club Deportivo Rincón. El predio tendrá capacidad para cerca de 20.000 espectadores, salón de usos múltiples, alojamientos, gimnasio cubierto y canchas auxiliares.

“Estamos trabajando en la ampliación de la clínica, en nuestro estadio. Tenemos la necesidad y entendemos que tenemos que aportar”, afirmó el dirigente gremial.

La jornada concluyó en el Club Atlético Esperanza con la inauguración de una cancha de hockey de césped sintético, concretada mediante el programa provincial Clubes Sociales en predios cedidos durante la gestión municipal de Rucci.“Fue en mi gestión que le dimos estos terrenos, y ver crecer a un club es importante, porque cuando uno ve que un club crece, ve que un club contiene”, concluyó.