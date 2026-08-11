Formación para el desarrollo del sector energético: Río Negro y Fundación YPF iniciaron cursos técnicos en San Antonio Oeste y Sierra Grande

La capacitación busca garantizar que los nuevos puestos de trabajo que se generen puedan ser ocupados por mano de obra local. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro comenzó en San Antonio Oeste y Sierra Grande los cursos de formación técnica junto a Fundación YPF, destinados a fortalecer el empleo local frente a los grandes proyectos que se están desarrollando en la provincia. Hay 223 personas confirmadas para capacitarse en oficios vinculados al sector energético.

La propuesta incluye una oferta académica orientada a las demandas actuales del sector. En Sierra Grande se dictan cursos de Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial, Energías Renovables y Automatización y Robótica. Por su parte, en San Antonio Oeste, comenzó la capacitación en Instalaciones Eléctricas.

Estas instancias de formación son de carácter gratuito, y están diseñadas para brindar herramientas concretas con salida laboral, en un contexto donde la provincia consolida su perfil productivo y energético, especialmente en la Región Atlántica.

La iniciativa se enmarca en la agenda de trabajo conjunto entre Río Negro y Fundación YPF. Foto: Gobierno de Río Negro.

La iniciativa se enmarca en la agenda de trabajo conjunto entre Río Negro y Fundación YPF. Según la Provincia, esta medida apunta a preparar a los rionegrinos para los desafíos de la nueva etapa productiva.

En este sentido, la capacitación resulta clave para garantizar que los nuevos puestos de trabajo que se generen puedan ser ocupados por mano de obra local.

A través de este tipo de políticas, se busca vincular la formación con oportunidades de empleo, acompañando el crecimiento de sectores estratégicos como la energía y promoviendo el desarrollo con arraigo en cada comunidad.

La articulación con Fundación YPF permite asegurar contenidos actualizados y alineados con las necesidades del sector, fortaleciendo el perfil técnico de los participantes y ampliando sus posibilidades de inserción laboral.