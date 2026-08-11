Recta final para que los beneficios del Parque Industrial Capital ingresen al Deliberante de Neuquén

El parque tendrá espacio para recibir hasta 1.000 empresas en su fase inicial. Foto: gentileza.

El municipio de Neuquén trabaja sobre los detalles finales del paquete de incentivos que enviará al Concejo Deliberante como un proyecto de ordenanza para respaldar la consolidación del Parque Industrial Capital, en la zona norte de la ciudad.

El desarrollo fue presentado el mes pasado con el objetivo de impulsar la radicación de empresas provinciales, nacionales e internacionales en un predio de más de 1.000 hectáreas a la vera de la Ruta Provincial 67, la llamada «Ruta del Petróleo».

El nuevo parque industrial priorizará a las empresas neuquinas

Como informó el Ejecutivo municipal en el acto de lanzamiento, la ciudad habilitó un registro para que las firmas puedan expresar su intención de instalarse en el lugar.

El proceso se abrió en un primer momento para las empresas de Neuquén, que tendrán tiempo de inscribirse hasta fin de mes. Llegada esa fecha, el padrón quedará habilitado para las firmas de otros puntos del país y del exterior, según se explicó desde el área de Gestión Económica que conduce Gastón Contardi.

El parque contará con financiamiento municipal y provincial para el tendido de los principales servicios como la luz, el agua y la apertura de calles. El recupero de la inversión provendrá de la misma venta de los lotes.

El paquete de incentivos y los tiempos del Concejo Deliberante

Para acompañar la llegada de inversiones la intendencia anunció el lanzamiento de un paquete impositivo destinado a garantizar estabilidad fiscal por 10 años y reducir o eliminar, dependiendo el caso, el pago de la licencia comercial, la tasa de baldío, el permiso de construcción y los retributivos.

De acuerdo a lo que se adelantó en el acto oficial, este conjunto de medidas será enviado como un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con la denominación de “Invierta Capital”.

La comuna defendió los alcances del programa y aseguró que la promoción para el sector privado superará incluso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que lanzó el Gobierno nacional.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, fuentes del Concejo precisaron que la iniciativa todavía no ingresó al cuerpo, ya que el registro de empresas interesadas permanece abierto.

Desde el municipio, frente a la misma pregunta, agregaron que el proyecto se encuentra en plena redacción y que la intención es presentarlo a mediados del mes que viene, una vez que la inscripción de los privados locales haya finalizado.

Indicaron que, de considerar las variables anteriores, el tratamiento en el cuerpo legislativo capitalino podría ocurrir entre fines de septiembre y principios de octubre.

Hasta hace dos semanas unas 262 empresas habían manifestado su interés por el Parque Capital, se informó en el gobierno de la ciudad.