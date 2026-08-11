H&P amplía su flota en Vaca Muerta: incorporará nuevos equipos de perforación antes de fin de año

H&P ampliará su flota destinada a la actividad no convencional en Argentina con nuevos equipos FlexRig. Foto gentileza.

Helmerich & Payne (H&P) ampliará su capacidad operativa en Argentina con la incorporación de cinco nuevos equipos de perforación destinados al desarrollo de petróleo y gas no convencional. De ese total, tres rigs serán trasladados desde Estados Unidos antes de que termine el año, según informó la compañía al presentar sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2026.

La decisión, que se publicó junto los resultados del tercer trimestre fiscal, refleja el crecimiento de la demanda de servicios de perforación asociada al desarrollo de Vaca Muerta, donde los operadores avanzan con nuevos pozos y buscan incrementar la productividad de sus operaciones.

La compañía estadounidense, especializada en servicios de perforación y cotizante en la Bolsa de Nueva York, destacó el desempeño comercial de su tecnología FlexRig, utilizada en operaciones de perforación de shale. Según informó H&P, el impulso registrado en Argentina permitió cerrar contratos para cinco plataformas adicionales.

“Este fuerte impulso comercial para nuestra tecnología FlexRig en Argentina nos ha permitido conseguir contratos para cinco plataformas adicionales, incluidas tres que se exportarán desde Estados Unidos a finales de este año”, señaló la empresa.

El anuncio se produce en un momento de expansión de la actividad no convencional en Neuquén. La llegada de nuevos equipos permitirá ampliar la disponibilidad de tecnología de perforación para los desarrollos que se llevan adelante en Vaca Muerta y, al mismo tiempo, implicará mayor movimiento asociado a la logística y los servicios vinculados a los pozos.

La apuesta de H&P por Argentina

El presidente y CEO de H&P, Trey Adams, encabeza la estrategia de expansión de la compañía, que mantiene su apuesta por la tecnología FlexRig en los principales mercados donde encuentra oportunidades de crecimiento.

Argentina adquirió en los últimos años un peso creciente dentro de la actividad internacional de las empresas de servicios petroleros a partir del ritmo de desarrollo de Vaca Muerta. Para H&P, la contratación de nuevas unidades representa una ampliación de su presencia en un mercado que demanda cada vez más capacidad de perforación.

El movimiento de equipos también se enmarca en una reorganización de los recursos de la compañía entre sus distintos mercados. En América del Norte, H&P incorporó diez equipos durante el trimestre, principalmente a partir de la demanda de operadores privados e independientes en Estados Unidos.

Actualmente, la empresa cuenta con 202 equipos terrestres en Estados Unidos, 127 fuera de ese país y cuatro plataformas offshore. A esa flota se suman 30 contratos de gerenciamiento de instalaciones marinas pertenecientes a otras compañías.

En el período, la compañía registró una ganancia neta atribuible de US$76 millones, equivalente a US$0,74 por acción. El resultado estuvo favorecido por la venta de un activo inmobiliario que aportó US$115 millones.

En paralelo, el director financiero de H&P, Todd Scruggs, señaló que la compañía mantiene una estrategia orientada a reducir costos, simplificar su cartera de negocios y disminuir su nivel de endeudamiento, al tiempo que continúa con el pago de dividendos.

En este escenario, la incorporación de cinco equipos para Argentina se convierte en uno de los principales datos para el mercado local: tres de las nuevas unidades serán trasladadas directamente desde Estados Unidos antes de fin de año, en una nueva señal del nivel de actividad que genera Vaca Muerta para la industria de servicios petroleros.