Sigue sin cubrir un cargo de fiscal, cuya extitular ganó concurso en Neuquén

El Consejo de la Magistratura de la Cuarta Circunscripción de Río Negro no pudo cubrir ayer un cargo en una fiscalía adjunta (el concurso quedó desierto), que quedó vacante porque la anterior titular ganó un importante concurso judicial en Neuquén.



Sí se pudo designar a Florencia Piantoni en la segunda vacante que había y será fiscal adjunta.

La necesidad de cubrir vacantes por la migración de funcionarios a la justicia neuquina es una constante en los últimos años principalmente en la jurisdicción que tiene cabecera en la ciudad de Cipolletti. Los salarios más elevados, sumados a la menor carga horaria y laboral son señalados por las fuentes judiciales consultadas por este medio como las principales razones esta tendencia.

Esta realidad fue puesta sobre la mesa por el actual titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Ricardo Apcarian, que en una entrevista con Diario RÍO NEGRO. «Nosotros estamos permanentemente reemplazando funcionarios y empleados que se van a Neuquén«, indicó Apcarian. En aquel momento y ahora también se sigue citando a la Justicia Federal como otro destino que buscan los funcionarios judiciales de la Justicia provincial.

Florencia Piantoni ganó el concurso y ocupará el cargo de fiscal adjunta, en la segunda vacante que ayer se debía cubrir en Cipolletti.

Un caso testigo de esta realidad es el de Andrea Vanina Bravo, que era fiscal adjunta de Cipolletti y quedó en julio del año pasado primera en el orden de mérito del concurso para la dirección de la Oficina Judicial penal, superando a todos los candidatos y candidatas del Poder Judicial provincial neuquina.

El caso de Bravo recordó los casos de los defensores públicos Juan Pablo Piombo y Carolina Johansen, quienes concursaron y ganaron en la Justicia neuquina cargos similares a los que tenían en Río Negro.

También es recordado el caso de Maximiliano Breide Obeid, que ganó un concurso para juez en Río Negro y en simultáneo otro para fiscal en Neuquén, y optó por el segundo.

En estos días, Francisco Damián Jara, secretario del juzgado de Ejecución Penal de Río Negro concursa para ser juez de Ejecución Penal del interior de Neuquén.

Según fuentes judiciales de los tribunales cipoleños es constante la presentación de funcionarios rionegrinos en los concursos judiciales neuquinos, entre ellos un juez un fiscal.