Encontraron muerto a un hombre en situación de calle dentro de un banco en Neuquén: investigan qué pasó
El episodio se registró este 28 de julio en la sucursal ubicada sobre calle Juan B. Justo. Se montó un operativo en el sitio.
Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en el interior de una sucursal bancaria en Neuquén. El hecho fue descubierto por personal de limpieza que intentó despertarlo y advirtió que no respondía.
Hallan muerto a un hombre en Neuquén
Según confirmó el comisario Marcos Mazzone a Diario RÍO NEGRO, se pudo constatar que la persona tenía aproximadamente 40 años.
Si bien aún no se confirmó la identidad, se determinó que estaba en situación de calle y aparentemente, para resguardarse del frío y la lluvia, había ingresado a la sucursal bancaria -ubicada sobre calle Juan B. Justo al 50- para pasar la noche.
Ante esta situación, desde las primeras horas de la mañana se desplegó un intenso operativo policial en el lugar y se solicitó la intervención de la Fiscalía. Como parte de las diligencias, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa de muerte y esclarecer lo sucedido.
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