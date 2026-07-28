Así es la casa de Juliana Awada en Villa La Angostura: arquitectura nórdica y vistas a Cerro Bayo

La empresaria volvió a instalarse en la Patagonia para disfrutar de la temporada de nieve. Su casa, diseñada para integrarse al bosque, combina arquitectura contemporánea, materiales naturales y un invernadero de inspiración escandinava que se convirtió en uno de sus espacios favoritos.

Tras pasar parte del verano europeo, Juliana Awada volvió a elegir Villa La Angostura para disfrutar del invierno. Desde sus redes sociales compartió imágenes de paisajes completamente nevados en Cerro Bayo, el exclusivo centro de esquí neuquino, donde el bosque blanco, las construcciones de madera y las montañas cubiertas de nieve vuelven a ser el escenario de su descanso.

Sin embargo, más allá de las postales del centro de esquí, uno de los mayores atractivos es la vivienda que posee en la localidad. Se trata de una casa concebida desde el inicio para dialogar con el paisaje cordillerano, respetando el bosque nativo y adoptando soluciones arquitectónicas inspiradas en el diseño escandinavo.

Una casa pensada para convivir con el bosque patagónico

La residencia está ubicada en la Bahía San Patricio, sobre el lago Nahuel Huapi, y fue proyectada por el estudio del arquitecto Alberto Rossi, con interiorismo de Daniela Galitó y paisajismo de Martina Barzi y Josefina Casares. La premisa principal fue construir sin alterar el entorno natural.

Casa en Villa La Angostura

De hecho, una de las condiciones que impuso Awada fue no talar ningún árbol. Para lograrlo, los arquitectos dividieron la vivienda en distintos volúmenes unidos por pasarelas, adaptando la construcción a la ubicación de cada especie del bosque.

El resultado es una casa que parece emerger entre los coihues y cipreses, sin imponerse sobre el paisaje.

Arquitectura nórdica con sello patagónico

La vivienda combina líneas contemporáneas con referencias a la arquitectura escandinava.

Su exterior está revestido con paneles negros, una decisión que permite que la casa se funda visualmente con el bosque. Los techos a dos aguas, las galerías y los grandes ventanales remiten tanto a los refugios alpinos europeos como a las tradicionales construcciones de montaña de Villa La Angostura.

En el interior predominan los materiales nobles: madera, piedra, hierro, cuero y textiles de lana, junto con una paleta de tonos neutros que potencia la entrada de luz natural.

El gran protagonista es el hogar a leña, pensado como punto de encuentro durante los meses más fríos.

El jardín de invierno que resume su estilo de vida

Casa en Villa La Angostura

Uno de los sectores más fotografiados de la propiedad es el invernadero, diseñado como un verdadero jardín de invierno.

Con estructura metálica negra, techo a dos aguas y amplios paños vidriados, el ambiente funciona como una extensión de la vivienda y de la huerta familiar. Allí conviven aromáticas, verduras, flores, muebles de madera, fibras naturales y una salamandra que permite disfrutar del espacio incluso cuando la nieve cubre todo el exterior.

Casa en Villa La Angostura

Más que un invernadero tradicional, responde al concepto europeo de «winter garden», un espacio pensado para mantener el contacto con la naturaleza durante el invierno sin resignar confort.

El refugio ideal para disfrutar de Cerro Bayo

Las imágenes compartidas en los últimos días muestran a Awada recorriendo los paisajes nevados de Cerro Bayo, uno de los centros de esquí boutique más exclusivos del país, ubicado a pocos minutos de su casa. Allí predominan los bosques de lengas y coihues, las vistas al lago Nahuel Huapi y una arquitectura que mantiene el tradicional estilo alpino característico de Villa La Angostura.

Después de cada jornada en la montaña, la empresaria regresa a una vivienda concebida precisamente para ese entorno: una casa donde los grandes ventanales enmarcan la nieve, el fuego aporta calidez y cada ambiente fue diseñado para reforzar la conexión con el paisaje.

Una arquitectura donde el lujo pasa por el entorno

Casa en Villa La Angostura

Lejos de buscar ostentación, la casa apuesta por un lujo silencioso basado en la integración con la naturaleza. Los cuatro módulos independientes, las galerías, el muelle sobre el lago, el invernadero y el uso de materiales duraderos reflejan una tendencia cada vez más presente en la arquitectura contemporánea: construir respetando el sitio y aprovechando al máximo la luz, las vistas y el paisaje.

Casa en Villa La Angostura

Las nuevas postales de Juliana Awada desde Cerro Bayo vuelven a confirmar que ese refugio patagónico no solo es uno de sus lugares preferidos para pasar el invierno, sino también un ejemplo de cómo la arquitectura puede integrarse con el bosque y convertir el paisaje en el verdadero protagonista.

Fotos: Architectural Digest