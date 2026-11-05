En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, jueves 5 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Alvarez, Teresa Elva

Su hermana Dora Alvarez, sus sobrinos Daniel, Analía y Rosana, sus sobrinos políticos Héctor y Carlos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento ocurrido en Villa Regina el 29/10/2026

DOMÍNGUEZ, Mariela

Falleció el 03/11/2026.LP SRL y sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradecemos sus 39 años de dedicación, compromiso y cariño compartidos con todos nosotros. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén