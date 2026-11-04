Otaku Con Bariloche 2026: buscan al cosplayer que representará a la Patagonia en una competencia en Japón

La quinta edición de Otaku Con se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Pedro Estremador de Bariloche. Este año, el evento será sede regional patagónica del circuito del World Cosplay Summit, una competencia que puede llevar a un representante argentino a Japón en 2027.

La convocatoria continúa abierta y está dirigida a cosplayers de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Quien resulte seleccionado representará a la Patagonia en la instancia nacional, que se desarrollará en Paraná Con. Allí se definirá quién viajará a Japón para participar de la competencia internacional.

La pregunta que empieza a circular entre los fanáticos de la cultura geek es quién será la persona elegida para representar a la región.

Otaku Con 2026: concurso cosplay y zona gamer

Además de la clasificación para el World Cosplay Summit, Otaku Con tendrá su tradicional Concurso Cosplay. La competencia estará abierta a participantes desde los 13 años, que podrán presentarse de manera individual o en dúo y competir por distintos premios.

Los menores de 12 años que asistan caracterizados tendrán ingreso gratuito, siempre que participen del Desfile Cosplay Kids y cumplan con las condiciones establecidas por la organización.

La edición también sumará una zona gamer exclusiva, con torneos y actividades para los aficionados a los videojuegos. Habrá competencias de FIFA, Mortal Kombat, juegos de danza y arcade, además de simuladores de manejo y premios para los participantes.

En cuanto a la propuesta comercial y artística, se anunció la presencia de más de 50 stands de distintos puntos del país, con emprendimientos, ilustradores, artistas, coleccionistas y proyectos vinculados con la cultura geek.

La organización también mantiene abierta la convocatoria para bandas, grupos de danza, compañías de teatro y otras propuestas artísticas relacionadas con el universo Otaku Con.

Una convención que ya convocó a más de 19.000 personas

En sus cuatro ediciones anteriores, Otaku Con reunió a más de 19.000 espectadores y se consolidó como un punto de encuentro para familias, amigos, turistas y fanáticos de distintas generaciones.

Uno de los momentos tradicionales del evento es la Cosplay Walk, que recorrió algunos de los escenarios más emblemáticos de Bariloche. En su primera edición llegó al escenario de la Fiesta Nacional de la Nieve; luego pasó por las letras gigantes de la playa y continuó creciendo con recorridos que incluyeron batucadas y el Centro Cívico.

De esta manera, cosplayers, vecinos y turistas participan de una propuesta que lleva la cultura del anime, el manga y los videojuegos a las calles de la ciudad.

Fechas de inscripción y entradas para Otaku Con

La quinta edición se realizará el 5 y 6 de diciembre, desde las 12, en el Estadio Pedro Estremador, ubicado en Beschtedt 279, San Carlos de Bariloche.

Las fechas límite para participar son:

Concurso Cosplay: hasta el 8 de noviembre.

hasta el 8 de noviembre. Stands: hasta agotar los lugares disponibles.

La venta de entradas se realizará por etapas. La primera preventa comenzó en septiembre y el valor inicial de la entrada general fue de $15.000, el mismo precio de partida que en la edición anterior. La segunda preventa es de $18.000.

Los menores de 5 años podrán ingresar sin cargo, presentando el DNI. Para las personas con discapacidad, el acceso será mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), con entrega a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad. La información sobre disponibilidad y modalidad se comunicará próximamente.

Para conocer más detalles e inscribirse, se puede consultar el Instagram @otakucon.brc o ingresar al sitio de inscripciones: linktr.ee/otakucon.