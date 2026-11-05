De Plaza Huincul a Vaca Muerta: 108 años del petróleo en Neuquén

El equipo fue bautizado Patria llegó hasta el paraje Challacó en tren y luego lo trasladaron hasta Plaza Huincul (Foto: Gentileza)

Erigida como la gran locomotora exportadora del país, Vaca Muerta llena las arcas de unos pocos mientras la retirada del Estado deja a la intemperie a una sociedad golpeada por la crisis y el desempleo.

En este contexto, el descubrimiento del petróleo en Neuquén el 29 de octubre de 1918 —con el Pozo 1 de Plaza Huincul— adquiere una renovada fuerza historiográfica y política frente al actual escenario de desregulación y repliegue estatal. La trayectoria hidrocarburífera en la cuenca neuquina demuestra que el petróleo argentino no nació por iniciativa del capital privado ni por las fuerzas espontáneas del mercado, sino por una decisión estratégica y soberana del Estado nacional.

Fue el Estado —a través de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, impulsada por estudios de geólogos como Anselmo Windhausen y la dirección técnica de Enrique Cánepa— el que financió las campañas, trasladó maquinaria pesada a lomo de bueyes y en ferrocarril, perforó en medio de la estepa y asumió íntegramente el costo económico del riesgo geológico.

La génesis del petróleo neuquino estuvo indisolublemente ligada al poblamiento, la infraestructura y el tejido social: alrededor del Pozo 1 nacieron Plaza Huincul y luego Cutral Co. El Estado no solo extraía crudo; construía viviendas, escuelas, hospitales, redes de agua y caminos, convirtiendo a la energía en un vector fundamental de integración territorial(1).

Aunque en 1918 transcurría la primera presidencia radical de Hipólito Yrigoyen (quien consolidó la reserva fiscal y sentó las bases para la creación de YPF en 1922), el proceso de intervención estatal venía forjándose desde fines del régimen liberal-conservador, tras el hallazgo en Comodoro Rivadavia en 1907 bajo Figueroa Alcorta. Aquella dirigencia, lejos de dogmatismos anti estatales y con un enfoque pragmático y reformista, comprendió una premisa geopolítica básica: la energía es soberanía e insumo estratégico para el desarrollo nacional. Por ello, no dudó en apelar a decretos de reserva fiscal, restringir concesiones a privados y proyectar una empresa pública para evitar que monopolios extranjeros (como Standard Oil o Shell) se apropiaran del subsuelo argentino.

Los resultados productivos de Plaza Huincul durante sus primeros años merecieron el reconocimiento de Enrique Mosconi, quien asumió la conducción de YPF en 1922. Diversos técnicos, entre ellos Enrique Hermitte, advertían sobre los severos inconvenientes operativos que enfrentaban tanto en Neuquén como en Comodoro Rivadavia. Pese a estas limitaciones y a los roces corporativos con las élites de provincias como Salta y Mendoza —que buscaban obstaculizar la labor de la instancia nacional—, existía consenso en que YPF inauguraba una etapa inédita de organización productiva.

El recurso cobró aún mayor relevancia con el ascenso de los sectores medios y el aumento de la demanda de automotores en la región pampeana. La gravitación de YPF fue decisiva: el 1° de agosto de 1929 resolvió tomar la conducción del mercado minorista nacional y redujo el precio de la nafta en $0,02 por litro. Si bien el volumen extraído en Plaza Huincul era modesto frente al de Chubut1, se amplió su destilería local para procesar en origen, complementando a la gran refinería de La Plata inaugurada en 1926. Asimismo, la línea del Ferrocarril del Sud entre Neuquén y Bahía Blanca era abastecida directamente por YPF, mientras que las usinas del sur bonaerense demandaban el crudo neuquino por su calidad superior.

Hoy, la asignación de regalías a las provincias constituye un derecho adquirido elemental; sin embargo, el conflicto se agudiza cuando el gobierno central concede ventajas corporativas desproporcionadas al capital privado, permitiendo que las compañías absorban la renta extraordinaria mientras dejan un derrame territorial mínimo.

Siendo la sociedad la legítima titular de los recursos naturales, la provincia debe garantizar e intensificar la distribución social de esa riqueza.

El esquema actual —profundizado por la desestatización, el RIGI y la desregulación de precios— invierte por completo aquella lógica fundacional.

El Estado renuncia a disciplinar las inversiones y a exigir reinversión comunitaria, asumiendo el rol de mero facilitador tributario y cambiario para que los grandes consorcios maximicen exportaciones y liquiden divisas, mientras las ciudades de la cuenca absorben el déficit habitacional, la precarización y el costo ambiental. La historia de 1918 deja una lección concluyente: sin Estado no habría existido industria petrolera en Neuquén; el capital privado solo acudió una vez que lo público ya había asumido el riesgo y demarcado la riqueza.

* Dra. en Historia. Investigadora del IPEHCS (Instituto de Estudios Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales, Unco)-Conicet.

1) Para mayor información sobre estos temas, ver: Favaro, O. (2021). Territorio-Estado. La explotación del petróleo en un espacio nacional. Neuquén, 1918-1955. En Revista Estudios Sociales del Estado, Bs. As., pp. 257-29