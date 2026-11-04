Sin oposiciones se cumplió la audiencia por el gasoducto del proyecto de GNL en Plaza Huincul

La anterior audiencia fue en septiembre. Se refirió a la planta del GNL en Plaza Huincul (Foto: Archivo. Andrea Vazquez)

Un nuevo paso se cumplió en el proyecto que YPF denominó Argentina LNG y que permitirá avanzar con el desarrollo del gas de Vaca Muerta, en Plaza Huincul. Se concretó la audiencia pública por el gasoducto y el poliducto que saldrá de la planta de tratamiento de gas y atravesará suelo neuquino.

Fueron alrededor de diez los expositores y no hubo cuestionamientos u oposición a la iniciativa que se instalará a unos 20 kilómetros en la Meseta Buena Esperanza, al norte de Plaza Huincul.

La encargada de llevar adelante esta segunda audiencia -la primera fue por la planta de tratamiento de gas en septiembre pasado- fue la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén. Fue para dar a conocer los alcances de la construcción y operación del poliducto y gasoducto que saldrán desde Neuquén hasta Río Negro.

Después de brindar los aspectos técnicos, ambientales y los detalles económicos del proyecto, se dio paso a la lista de oradores. Entre ellos estuvo el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, quien destacó la importancia de esta iniciativa.

«Este megaproyecto va a ser trascendental y, sin lugar a dudas, si los números marcan nos encontrará en un 2030 muy bien como comarca», subrayó Larraza. El jefe comunal indicó que están «totalmente alineados con el megaproyecto, respaldando y colaborando siempre».

La nómina de inscriptos incluyó a Fabio Sclar de una nueva cámara empresarial de Cutral Co y Plaza Huincul, CEIHA; la secretaria académica de la UTN, Mónica Bolies; el subsecretario de Industria del municipio de Huincul Rodrigo Carrasco; Víctor Carcar del gremio de la construcción UOCRA y el representante de Supeh. Además, Raúl Vila de IAPG y Máximo Cisneros, de la cooperativa Copelco.

Las obras

Se informó que el poliducto transportará condensados no estabilizados, desde la planta de tratamiento de gas, que se construirá en el área Meseta Buena Esperanza hasta las instalaciones proyectadas en Sierra Grande, en Río Negro.

Serán 82 de los 526 kilómetros de longitud del poliducto los que estarán en tierras neuquinas. El punto de inicio será la planta de tratamiento de gas. El gasoducto tendrá la misma extensión en el territorio neuquino.