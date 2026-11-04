Choque, vuelco y caos de tránsito en la Ruta 17: por la cantidad de heridos una ambulancia hizo hasta 3 traslados en Añelo
Fue entre una camioneta de una empresa y un automóvil particular. Las personas fueron trasladadas al hospital local.
Un violento choque que terminó con el vuelco de uno de los vehículos y varias personas heridas obligó a la ambulancia del hospital de Añelo a realizar, al menos tres viajes para trasladar a los lesionados. Fue este miércoles alrededor de las 18:30 en la Ruta 17 de Añelo. El tránsito se vio temporalmente interrumpido.
En el lugar trabajó el personal de la Policía y el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad, además de Salud.
El insistente ulular de las sirenas de autobomba, ambulancia y un patrullero alertó a los vecinos de Añelo esta tarde, pasadas las 18. Un incidente vial se registró en la Ruta 17, a la altura del cargadero de agua, situado hacia la salida oeste de la localidad.
Aunque todavía no se conoce la mecánica del hecho, se constató que impactaron una camioneta perteneciente a la empresa TSB y un automóvil particular Renault Sandero. El vehículo mayor registró el impacto en la parte frontal izquierda, y quedó detenido sobre la mano sur de la vía provincial.
Mientras que el rodado terminó a varios metros de la cinta asfáltica sobre la banquina norte y deteido sobre uno de sus laterales. La violencia del impacto hizo que los sistemas de seguridad, airbags, se activaran.
El personal de Salud hizo al menos tres viajes para trasladar a las personas que estaban en el interior del auto. Algunas versiones dieron cuenta que fueron cinco, aunque oficialmente no se pudo constatar.
Mientras se realizaban las maniobras de retirar a los heridos, con colaboración de los voluntarios, se interrumpió totalmente la circulación por la Ruta 17. Esto provocó una larga fila de todo tipo de vehículos a ambas manos.
El tránsito empezaba a normalizarse una vez que concluyeron los peritajes en el sector.
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