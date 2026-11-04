Choque, vuelco y caos de tránsito en la Ruta 17: por la cantidad de heridos una ambulancia hizo hasta 3 traslados en Añelo

Un violento choque que terminó con el vuelco de uno de los vehículos y varias personas heridas obligó a la ambulancia del hospital de Añelo a realizar, al menos tres viajes para trasladar a los lesionados. Fue este miércoles alrededor de las 18:30 en la Ruta 17 de Añelo. El tránsito se vio temporalmente interrumpido.

En el lugar trabajó el personal de la Policía y el cuartel de bomberos voluntarios de la localidad, además de Salud.

El insistente ulular de las sirenas de autobomba, ambulancia y un patrullero alertó a los vecinos de Añelo esta tarde, pasadas las 18. Un incidente vial se registró en la Ruta 17, a la altura del cargadero de agua, situado hacia la salida oeste de la localidad.

Aunque todavía no se conoce la mecánica del hecho, se constató que impactaron una camioneta perteneciente a la empresa TSB y un automóvil particular Renault Sandero. El vehículo mayor registró el impacto en la parte frontal izquierda, y quedó detenido sobre la mano sur de la vía provincial.

El auto quedó a varios metros de la cinta asfáltica, detenido sobre uno de sus laterales. (Foto: Andrea Vazquez)

Mientras que el rodado terminó a varios metros de la cinta asfáltica sobre la banquina norte y deteido sobre uno de sus laterales. La violencia del impacto hizo que los sistemas de seguridad, airbags, se activaran.

El personal de Salud hizo al menos tres viajes para trasladar a las personas que estaban en el interior del auto. Algunas versiones dieron cuenta que fueron cinco, aunque oficialmente no se pudo constatar.

La camioneta quedó detenida sobre la Ruta 17.

Mientras se realizaban las maniobras de retirar a los heridos, con colaboración de los voluntarios, se interrumpió totalmente la circulación por la Ruta 17. Esto provocó una larga fila de todo tipo de vehículos a ambas manos.

El tránsito empezaba a normalizarse una vez que concluyeron los peritajes en el sector.