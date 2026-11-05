La nueva esencia del verano: vestirse bien, sentirse mejor

Hace 19 años Farfalla nació en Roca, cuando Alejandra Muñoz y Luana De Llamas, dos amigas que después se convirtieron en cuñadas y socias, decidieron transformar un pequeño emprendimiento de venta de ropa interior en un negocio propio. Desde aquel primer local sobre calle Italia hasta su actual espacio en Mitre 557, la propuesta fue creciendo, sumando marcas y acompañando nuevas formas de vestir. Hoy, con una clientela que las sigue desde hace años, presentan la nueva colección primavera-verano 2026/2027 de Bonjour Lulu.

Telas suaves, tejidos frescos, colores que se combinan con facilidad y prendas de caída fluida definen una temporada en la que la comodidad ocupa un lugar central, sin resignar los detalles que hacen especial a cada diseño.

“Cuando empezamos a pensar la colección de verano 2027, lo primero que pensamos es que pueda ser una colección que se puede usar fácil, de verdad”, explican desde Bonjour Lulu. Por eso, buena parte del trabajo estuvo concentrado en la elección de los materiales, sus texturas y la manera en que se sienten sobre la piel.

Foto: Franco Urchipía.

El crochet, las telas con viscosa y los géneros esmerilados tienen un lugar destacado. La paleta recorre tonos claros y frescos, pero también incorpora colores más oscuros que amplían las posibilidades de combinación. “Creemos que no solamente es importante sentirse linda, sino sentirse bien desde el primer momento en que uno se pone esa prenda que eligió”, destacan desde la marca.

La propuesta busca ir más allá de las tendencias pasajeras, con diseños que puedan permanecer en el guardarropa durante varias temporadas. Básicos con personalidad, pequeños detalles y prendas que se adaptan a distintos momentos del día.

Comodidad para todos los días

Una de las características de Bonjour Lulu es la versatilidad. Un pantalón tejido puede acompañar una jornada de trabajo, una tarde de paseo o una salida, según cómo se combine. Las zapatillas aportan un aire relajado; otros zapatos, una campera o algunos accesorios pueden transformar el conjunto.

En Farfalla conocen bien esa manera de vestirse. “Hoy en día la ropa deportiva también es una prenda con la que estamos todo el día”, señalan Alejandra y Luana. La línea Sport responde a esa búsqueda de comodidad, con diseños que pueden utilizarse tanto para realizar actividad física como en la vida cotidiana.

Foto: Franco Urchipía.

Las socias destacan especialmente la calidad de las telas, la amplitud de talles, del 0 al 6, y los detalles que distinguen a la marca. “Son básicos, ¿viste?, que tienen su detalle, su algo que hace diferente a lo que vemos siempre”, explican. Un bordado, un aplique o una terminación particular pueden darle otra personalidad a una remera sencilla.

La colección se completa con accesorios como bolsos y gorras, que suman posibilidades para armar distintos looks.

Vestirse bien y sentirse cómoda no tienen por qué ser dos cosas distintas. Esa es la idea que atraviesa esta primavera-verano: prendas fáciles de combinar, agradables al tacto y pensadas para disfrutar de la moda sin complicaciones.

Farfalla, una historia que empezó con un bolsito

Antes de convertirse en un local con una clientela consolidada, Farfalla fue una idea que empezó a tomar forma entre dos amigas. Una de ellas vendía ropa interior con un bolsito y tenía un pequeño stock en su casa. “Teníamos un proveedor amigo y me daba consignación, entonces yo andaba con el bolsito”, recuerda.

Foto: Franco Urchipía.

Con muy poco dinero viajaron a Buenos Aires para comprar mercadería. Una de las socias incluso vendió su auto para reunir parte de la inversión. “Nos fuimos a un hostel, con dos mangos con cincuenta”, cuentan entre risas. Así, en 2007, abrieron su primer local sobre calle Italia.

Con los años, el espacio quedó chico y llegó la mudanza a Mitre 557. Hoy Farfalla reúne lencería, trajes de baño, pijamería, ropa urbana y deportiva, y mantiene una relación cercana con mujeres de Roca y otras ciudades del Alto Valle.

Foto: Franco Urchipía.

“Tenemos, gracias a Dios, clientas fieles. Muy fieles”, destacan Alejandra y Luana. Muchas conocen las nuevas colecciones a través de catálogos, WhatsApp y redes sociales, pero prefieren acercarse al local para probarse las prendas y recibir asesoramiento.

Con un equipo de seis personas, incluidas las dueñas, las socias siguen apostando al crecimiento de Farfalla, sin perder aquello que las acompañó desde el comienzo: la atención personalizada y la confianza de sus clientas.