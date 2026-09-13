En Neuquén el programa «Mujeres Hacemos» tendrá su primer aporte de una causa por violencia de género

La subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén y el acuerdo con la fiscalía general para que los beneficios económicos de los acuerdos por probation, lleguen a mujeres víctimas de violencia (gentileza)

La subsecretaría de las Mujeres de Neuquén capital dio a conocer el registro del primer ingreso económico para el plan municipal de oficios para mujeres en riesgo de vida, derivado de una actuación judicial por violencia de género.



El plan se solventa con presupuesto de la comuna y fue institucionalizado por ordenanza el año pasado. Está destinado a las mujeres que debido al padecimiento de violencia, viven con un patrullero en la puerta de la casa o no pueden salir en busca de trabajo sin que su vida esté en riesgo.

La novedad del aporte económico derivado desde la justicia surgió de la aplicación de una suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia de género. La ex pareja de la mujer tendrá prohibición de acercamiento y un plan de buena conducta, trabajos comunitarios y capacitación durante un año y medio para que su condena no sea efectiva.

Además deberá hacer un aporte de 5 millones de pesos en el término de un mes, que serán destinados en su mayoría a la víctima. Un millón de ese aporte será derivado al programa municipal de autonomía económica “Mujeres Hacemos”. El depósito judicial hacia el programa de oficios surgió de un convenio firmado entre el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y la subsecretaría.



“El dinero canalizado hacia el programa se destina a la compra de insumos, herramientas y capital de trabajo para las mujeres asistidas por el equipo interdisciplinario” de la casa Aliwenko. Con el ingreso, se comprarán herramientas para llevar a cabo los oficios que estén en capacitación.

«Para nosotras es el reconocimiento de la justicia de la política pública implementada, de la tarea, esfuerzo y el trabajo que se lleva adelante para proteger, acompañar y patrocinar a las mujeres que padecen violencia de género y para garantizarles el derecho a la vida”, dijo Oehrens.

Recordó que la ordenanza fue el corolario de una política pública diseñada para acompañar a ciudadanas que atraviesan situaciones de violencia y vulnerabilidad social junto a sus hijos e hijas.

“Los oficios locales es la independencia que busca la mujer para romper los ciclos de violencia y construir proyectos de vida autónomos y dignos, dijo Oherens. Las mujeres reciben herramientas y siguen en el plan hasta por 3 años: en total las egresadas son 150 con sus microemprendimientos, mientras que desde 2025 hay unas 40 mujeres en el programa.