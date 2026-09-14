Toyota e YPF Luz amplían su alianza: incorporan nuevas concesionarias al acuerdo para operar con energías renovables

Toyota Argentina e YPF Luz ampliaron el alcance de la alianza estratégica que mantienen desde 2018 para el abastecimiento de energía eléctrica de origen renovable. La nueva etapa incorpora a cuatro concesionarios oficiales de la automotriz, que comenzarán a recibir energía generada en parques eólicos y solares operados por la compañía.

Los concesionarios que se suman al esquema son Zento (Lanús, Adrogué y Canning), BHASSA (La Pampa), Allianz (San Luis) y Jorge Ferro (Ciudad de Buenos Aires). En total, el acuerdo alcanza a seis puntos de venta y contempla la posibilidad de incorporar nuevos establecimientos en el futuro.

El contrato tendrá una vigencia de cinco años e implica el suministro de aproximadamente 900 MWh anuales de energía renovable, proveniente de los parques eólicos Los Teros y Manantiales Behr y del parque solar Zonda.

Según estimaciones de las compañías, el volumen de energía equivale al consumo anual de unos 250 hogares argentinos y permitirá evitar la emisión de aproximadamente 400 toneladas de gases de efecto invernadero.

Una alianza que comenzó en la planta de Zárate

La incorporación de los concesionarios amplía el acuerdo vigente entre Toyota Argentina e YPF Luz, mediante el cual la automotriz abastece con energía renovable el 100% del consumo eléctrico de su planta industrial de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

La instalación es la planta automotriz más grande de la Argentina y cuenta con una capacidad de producción anual de 180.000 vehículos, entre las pick-ups Hilux, el SUV SW4 y el utilitario Hiace.

Desde el inicio del acuerdo en 2018, la planta de Zárate consumió 479.100 MWh de energía renovable suministrada por YPF Luz. De acuerdo con las empresas, ese volumen representa una cantidad de energía equivalente al consumo anual de más de 133.000 hogares argentinos.

La expansión del acuerdo forma parte de la estrategia ambiental de Toyota y apunta a uno de los principales desafíos establecidos en sus Objetivos Ambientales Globales 2050: reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos.

De esta manera, la compañía busca avanzar más allá de la reducción de emisiones asociada exclusivamente al proceso de fabricación de los vehículos e incorporar acciones en etapas previas y posteriores a la producción.

La alianza entre ambas empresas comenzó concentrándose en la etapa de fabricación de los vehículos y posteriormente se extendió a distintos actores que forman parte de la cadena de proveedores de Toyota. Ahora, la incorporación de los concesionarios lleva el abastecimiento renovable a una nueva etapa: la comercialización y los servicios asociados a los clientes.