Necrológicas de hoy, lunes 15 de junio de 2026

GILES, EZEQUIEL ALFREDO Falleció trágicamente en Gral. Roca a los 26 años. Su Madre: Paola Giles y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local. Afiliado a Prevención ARTSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PEREZ, JUAN CARLOS Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 de 13 a 16, fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su Inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SUAREZ, PAULA EDITH Falleció en Gral. Roca a los 44 años. Su esposo: Héctor Bonavitta. Su hijo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados y trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ramirez, Flavio Con mucho dolor te despedimos con el cariño de siempre, Silvia. Luis. Santiago y Roque

PINTO APARICIO, EMMA Fallecio en Gral. Roca a los 84 años. Sus hijos: Paula, Silvina y Juan Jose. Hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura ayer a las 13 en el mismo. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO