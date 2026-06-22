Necrológicas de hoy, lunes 22 de junio de 2026

Stalaquia, Jose «pepe» Los amigos de los viernes despedimos a nuestro querido Pepe con mucho cariño.

LUENGO, HECTOR RAUL Fallecio en Gral. Roca a los 78 años. Su esposa: Alicia Garrido. Sus hijos: Cristian, Cecilia y Paula. Sus hijos políticos: Viviana, Martin y Leo. Nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17 en la necropolis local. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Luengos Pardo, Maria Jesus Falleció el día 19 de junio, en la ciudad de Neuquen a los 87 años. Te despedimos con gran tristeza, recordando el amor por tu sobrinos y familia, y tu pasión por la docencia.Hasta siempre.Tu hijo Javier, tu cuñada Martha y tus sobrinos Angeles, Estela y Miguel.