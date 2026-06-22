Necrológicas de hoy, lunes 22 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 22 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Stalaquia, Jose «pepe»
Los amigos de los viernes despedimos a nuestro querido Pepe con mucho cariño.
LUENGO, HECTOR RAUL
Fallecio en Gral. Roca a los 78 años. Su esposa: Alicia Garrido. Sus hijos: Cristian, Cecilia y Paula. Sus hijos políticos: Viviana, Martin y Leo. Nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17 en la necropolis local. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Luengos Pardo, Maria Jesus
Falleció el día 19 de junio, en la ciudad de Neuquen a los 87 años. Te despedimos con gran tristeza, recordando el amor por tu sobrinos y familia, y tu pasión por la docencia.Hasta siempre.Tu hijo Javier, tu cuñada Martha y tus sobrinos Angeles, Estela y Miguel.
Sarmiento, Domingo
22/5/2026 – 22/6/2026 .El equipo de CJ CUIDAR SALUD te extraña a un mes de tu partida, tu ausencia duele, pero tú luz sigue guiando nuestro camino. Descansa en paz.
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