Junio marcó un nuevo escenario para el mercado eléctrico: demanda estable y precios en alza  

Junio de 2026 mostró estabilidad en la demanda, mayor participación del mercado spot y una recomposición de los subsidios tras varios meses de reducción. Foto gentileza.

El mercado eléctrico argentino transitó junio con una demanda prácticamente estable respecto del mismo mes del año pasado, aunque el comportamiento fue muy heterogéneo entre las distintas regiones del país. Al mismo tiempo, el sistema registró una fuerte suba en los precios de la energía, un mayor peso del mercado spot y una nueva ampliación de la brecha de subsidios a los usuarios residenciales, según el último informe elaborado por RICSA.

De acuerdo con el relevamiento, la demanda eléctrica retrocedió apenas un 0,5% interanual. La consultora atribuyó este comportamiento a las temperaturas más elevadas que las registradas un año atrás, un factor que redujo principalmente el consumo residencial durante el mes.

A nivel regional, el desempeño fue dispar. La región Patagónica lideró el crecimiento de la demanda con un incremento del 16% interanual, seguida por Cuyo Centro (+3,2%) y la provincia de Buenos Aires (+2,2%). En contraste, las mayores caídas se registraron en el Noreste (-4,3%), el Gran Buenos Aires (-2,7%) y el Noroeste (-2,4%), mientras que Comahue mostró una leve baja del 1,2% y el Litoral prácticamente se mantuvo estable (-0,3%).

En materia de generación, el informe destacó una fuerte retracción de la producción hidroeléctrica, que cayó 25,7% interanual al pasar de 3.291 GWh a 2.446 GWh. Como contrapartida, el despacho de centrales térmicas aumentó un 9%, mientras que las importaciones de energía crecieron un 10,6% para cubrir parte de la demanda.

Dentro de las energías renovables, la tecnología solar fue la que mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento interanual del 24,1%, al incrementar su generación de 283 GWh a 352 GWh. En total, las fuentes renovables —sin considerar las centrales hidroeléctricas de más de 50 MW— aportaron 2.062 GWh, equivalentes al 16,3% de la demanda eléctrica de junio.

Durante el mes también se incorporaron 218 MW de nueva potencia comercial, principalmente a partir de parques solares ubicados en Mendoza, San Juan, Chaco, Buenos Aires y San Luis.

Otro de los aspectos destacados por RICSA fue la evolución de la segmentación del mercado eléctrico. En junio, la participación de la denominada Generación Asignada descendió del 55% al 52%, mientras que ganó participación el mercado spot, es decir, el segmento donde la energía se comercializa a precios marginales y con mayor volatilidad. Según el informe, este cambio refleja una mayor necesidad de abastecer la demanda mediante generación expuesta a las variaciones del mercado.

Ese escenario se tradujo en un fuerte incremento de los precios. El valor de la energía en el mercado spot alcanzó los 189,1 dólares por MWh, lo que representó un aumento del 99,8% respecto de junio de 2025 y el registro más alto desde 2022.

Además, superó ampliamente el pico de julio de ese año, cuando había llegado a 127,7 dólares por MWh, luego de casi tres años moviéndose en un rango de entre 55 y 105 dólares por MWh.

En paralelo, el Precio Estacional (PEST), utilizado como referencia para el segmento regulado, se ubicó en 100.487 pesos por MWh, un 56% por encima del nivel registrado un año antes. El informe señaló que esta evolución se enmarca en el proceso de recomposición tarifaria que atravesó el sistema durante los últimos meses.

Sin embargo, la consultora advirtió que esa tendencia convivió con una nueva expansión de los subsidios. Después de reducirse progresivamente entre enero y abril, cuando la brecha entre el costo real y lo abonado por los usuarios pasó del 44% al 31%, el indicador volvió a incrementarse en mayo y alcanzó el 54% en junio, el nivel más alto del primer semestre.

Como consecuencia, la cobertura residencial promedio cayó al 46%, ocho puntos porcentuales por debajo de mayo. Esto implica que el Estado volvió a financiar más de la mitad del costo de abastecimiento de la energía para los hogares promedio. En el consumo base subsidiado, la cobertura se redujo incluso al 28% del costo real, dejando una brecha del 72% que continúa siendo cubierta mediante subsidios estatales.