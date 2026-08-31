Neuquén vuelve a Estados Unidos para sumar inversores en Vaca Muerta: la agenda de Rolando Figueroa

Neuquén será protagonista esta semana de una serie de encuentros y reuniones en Estados Unidos que tendrán como objetivo central exponer el potencial de la provincial y atraer nuevas inversiones para Vaca Muerta.

La agenda estará encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, que estará presente en Washington primero y en Houston después, para entrevistarse con autoridades políticas, referentes del sector energético e instituciones de la potencia norteamericana.

Washington, la primera parada de Neuquén en Estados Unidos

La primera parada del mandatario será en la capital estadounidense este martes y miércoles. Allí se verá con el embajador argentino en el país del norte, Alejandro Oxenford, y participará de un desayuno con inversores, ante quienes expondrá las oportunidades de desarrollo que existen en la provincia de Neuquén.

Entre los participantes de este encuentro está prevista la presencia de Harold Hamm, el fundador y presidente Continental Resources, empresa pionera en la explotación de hidrocarburos no convencionales que recientemente anunció su llegada a Vaca Muerta.

Figueroa también se encontrará con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, un funcionario que fue definido por fuentes oficiales como “cercano al secretario de Estado y jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio”.

A su vez se reunirá con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, aunque no se precisó si será para repasar alguna línea de financiamiento en curso o avanzar con alguna nueva.

Las actividades en Houston

Ya en Houston, donde aterrizará el miércoles, el mandatario provincial firmará el acuerdo de financiamiento para obras viales con las principales operadoras de Vaca Muerta como YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

Este esquema incluye la pavimentación de la Ruta Provincial 8 entre las rutas 6 y el Camino de Tortuga, además de trabajos sobre las rutas 6, 51 y 7.

En la ciudad texana, además, dirá presente el jueves en la quinta edición del evento “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la seccional IAPG Houston.

En esta actividad se repasará el presente de la formación y su proyección de crecimiento, apalancada fundamentalmente en las iniciativas de exportación que ya se están concretando entre Neuquén y la costa atlántica de Río Negro.

La apertura estará a cargo de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. También formará parte el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para exponer sobre los planes de inversión de la petrolera de mayoría estatal.

A su vez habrá un panel de intendentes de neuquinos. De este bloque participarán Mariano Gaido de Neuquén capital, Claudio Larraza de Plaza Huincul y Ramón Rioseco a Cutral Co, quienes debatirán sobre los desafíos de gobernar en un contexto de fuerte expansión demográfica y productiva.