Necrológicas de hoy, martes 18 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 18 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
eduardo neftalí arias
Falleció en General Roca los 67 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación el día de hoy. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
rolando joe velozo
Falleció en General Roca los 70 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación el día de hoy. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
Nallib Daher Coco Sfeir
Falleció en Neuquén Capital el 17 de noviembre a los 88 años.Tus hijos Sergio y Marié, tu hija política Lorena y tus nietos Sami y Malek te despedimos con profundo dolor agradeciendo a Dios haberte tenido como padre y abuelo y deseamos que tu alma descanse en paz. Siempre vas a estar en nuestros corazones. El sepelio será hoy en el Cementerio Central de Neuquén. Horario a confirmar en Asociación Mutualista Ocaso de Cipolletti.
David Luis Ferracuti
Al cumplirse un aniversario mas de su fallecimiento, con su querido recuerdo siempre presente, tu hermana, sobrinas y sobrinos nietos harán oficiar hoy, con mucho amor y cariño misa a las 19 hs en la iglesia La Sagrada Familia.
JUAN GARDES
La comisión de asociados y empleados del Banco Credicoop Coop. Ltdo. despiden a Juan Gardes y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.
GRACIELA ROA VDA BADILLA
Falleció en General Roca a los 86 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, sus hermanos sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
ELIDA ACUÑA VDA. DE COLILAF
Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus hijos: Gustavo, Lorena, Vanesa y Aldo. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 en la Necrópolis Local, previo oficio religiosoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
José Miguel Reyes Aravena
Falleció en Neuquén el 15/11/25.Patricia Scuteri y todo el personal del Centro Privado de Patología, participan con profundo pesar la partida de su contador durante décadas, y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.
SULEMA YOLANDA OSMAN
Falleció en General Roca a los 79 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Localidad de Los Menucos para su despedida y posterior inhumación. Traslado Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
juan luis gardes
Alfredo Maffei, Directivos y Personal de CODAM S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos con sumo dolor la pérdida de nuestro entrañable amigo, a su esposa, hijos y demás familiares. Rogamos por su Paz Eterna. Que Dios lo tenga en su Gloria por siempre.
Juan Carlos Dr. Bolcich
Fundación Bariloche lamenta el fallecimiento del Dr. Juan Carlos Bolcich, físico nuclear y pionero en el desarrollo del hidrógeno en Argentina. Su trayectoria dejó aportes decisivos a la ciencia, la energía y el desarrollo sostenible, siempre desde una profunda mirada humanista. Acompañamos con afecto a su familia, colegas y amigos, honrando su valioso legado.
Comentarios