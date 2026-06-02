Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los US$ 795 millones: el oro y el litio lideraron el crecimiento

Las exportaciones mineras estuvieron impulsadas principalmente por el oro, el carbonato de litio y la plata. Foto gentileza.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los US$ 795 millones en abril de 2026, impulsadas principalmente por el oro (US$ 525 millones), el carbonato de litio (US$ 178 millones) y la plata (US$ 92 millones). Los minerales metalíferos representaron cerca del 78% del valor exportado durante el mes, destacándose el oro como principal producto de exportación minera del país.

El carbonato de litio mostró un crecimiento sostenido durante el último año, con un aumento significativo en los volúmenes exportados a partir de la segunda mitad de 2025. La tendencia alcanzó su punto más alto en marzo de 2026, reflejando la mayor producción de los proyectos en el país, según El Informe Mensual Minería con foco en Litio, de Aleph Energy.

El notable crecimiento del carbonato de litio se vio impulsado por los nuevos proyectos y las expansiones de proyectos productivos. Entre ellos se destacó la contribución significativa del Proyecto Cauchari-Olaroz (Lithium Argentina y Ganfeng). Sin embargo, es necesario considerar que la producción en los próximos meses no será la nominal para estos proyectos, ya que estarán en la etapa de ramp up, con un incremento gradual de la producción.

En Argentina, siete proyectos concentran la totalidad de la producción de carbonato de litio: Proyecto Fénix, de Rio Tinto (ex Livent), en operación desde 1998; Proyecto Olaroz, de Rio Tinto (ex Allkem), en operación desde 2015; Proyecto Cauchari, de LAR (Lithium Argentina), en operación desde 2023; Proyecto Centenario Ratones, de Eramet, que inició la exportación de sus primeras toneladas de carbonato de litio a partir del segundo trimestre de 2025; Proyecto Sal de Oro, de Posco, que inició su producción en 2025; Proyecto Mariana, de Ganfeng, que inició su producción en 2025; y Proyecto 3Q, de Zijing, que inició su producción en 2025.

En marzo de 2026 se beneficiaron 11.508 toneladas de carbonato de litio, lo que representó una suba del 56% respecto al mismo mes de 2025. En materia de precios, durante el último mes el carbonato de litio, el oro, la plata y el cobre registraron incrementos en su variación interanual y año móvil, reflejando una tendencia positiva.

El precio del Carbonato de Litio CIF Asia (China, Japón y Corea del Sur) promedió en abril los US$ 21.263 por tonelada LCE, marcando un aumento de 2% respecto al mes anterior y de 134,1% en comparación con abril de 2025.

El incremento observado en el precio del litio respondió principalmente a riesgos del lado de la oferta. Entre ellos se destacó la transición en Zimbabue desde una prohibición total de exportaciones hacia un sistema de cuotas, que si bien alivió parcialmente las restricciones, dejó parte de la producción anual sin cobertura. A esto se sumó la preocupación por posibles interrupciones en Australia, reforzando la percepción de un suministro global ajustado.

En paralelo, los precios del carbonato de litio en China cayeron a 180.000 CNY por tonelada desde el máximo de más de dos años registrado el 13 de mayo, de 200.500 CNY, ya que el aumento de los precios llevó a los productores a reanudar la actividad minera. Mineral Resources reanudará la explotación de su mina de litio Bald Hill tras una suspensión de 18 meses, mientras que Core Lithium ha reactivado su proyecto Finniss, compensando así la escasez en otras zonas.

Del lado de la demanda, nuevos datos de China, principal consumidor mundial, mostraron que la producción de vehículos de nueva energía aumentó 5,5% interanual hasta alcanzar 1,32 millones de unidades, mientras que las ventas crecieron 9,7%, hasta 1,34 millones de unidades. La demanda también se mantuvo respaldada por la inversión china en infraestructura energética, consolidada con el anuncio de Pekín de que duplicará la capacidad nacional de recarga de vehículos eléctricos hasta los 180 gigavatios para 2027.

Otros minerales

Por su parte, el oro experimentó cierta volatilidad durante el último año, con variaciones en los volúmenes exportados. En los últimos meses se registraron volúmenes más estables. En abril de 2026 se observó un ligero aumento respecto al mes anterior, aunque con una disminución en la media anual móvil.

Durante abril, el oro promedió los US$ 4.721 por onza troy, lo que representó una disminución intermensual de 2,8% y un crecimiento interanual de 46,7%. El precio se mantuvo en niveles elevados pese al retroceso desde el máximo del primer trimestre.

Entre los factores explicativos se destacaron los sólidos datos de empleo en Estados Unidos y una inflación mayor a la esperada, que sostuvieron un sesgo prudente de la Reserva Federal, fortalecieron el dólar y mantuvieron las tasas altas. También se registraron salidas de ETF, parcialmente compensadas por compras oportunistas en Asia, mientras que la demanda de bancos centrales aportó soporte estructural.

La plata mantuvo una evolución relativamente estable a lo largo del último año, con fluctuaciones moderadas, aunque con una tendencia ligeramente descendente. En el último mes registró una disminución tanto respecto al mes anterior como en comparación con el mismo mes de 2025.

El precio promedio de la plata fue de US$ 75,9 por onza troy en abril, con una disminución de 2,6% respecto al mes anterior y una variación positiva de 135,4% frente a abril de 2025. El metal continuó afectado por un contexto macroeconómico adverso, aunque acumula su sexto año consecutivo de déficit de oferta en 2026.

El cobre también mostró una evolución positiva. En abril promedió los US$12.951 por tonelada, con un aumento de 3,4% respecto al mes anterior y un crecimiento de 41,1% frente a abril de 2025. El incremento respondió al sólido desempeño de la producción china de alambrón y cables, impulsada por la expansión de proyectos de redes eléctricas y por el fortalecimiento de los pedidos de exportación vinculados al crecimiento del sector de la inteligencia artificial.

Exportaciones

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los US$ 795 millones en abril de 2026, los minerales metalíferos representaron cerca del 78% del valor exportado durante el mes, destacándose el oro como principal producto de exportación minera del país.

El valor exportado de oro registró un incremento interanual de 105%, mientras que la plata mostró una suba de 54% respecto de abril de 2025. En tanto, las exportaciones de carbonato de litio alcanzaron US$ 178 millones y crecieron 161% interanual, reflejando la combinación de mayores volúmenes exportados y una recuperación de los precios internacionales respecto al año anterior.

En comparación con marzo de 2026, las exportaciones de litio crecieron 1,7%, mientras que el oro aumentó 17% y la plata 15%, consolidando la tendencia alcista observada durante los primeros meses del año. Considerando el acumulado de los últimos doce meses, las exportaciones mineras continúan en máximos históricos, impulsadas por la expansión de la producción de litio y los elevados niveles de exportación de oro y plata.

En materia de empleo, durante enero de 2026 la minería argentina alcanzó los 39.698 puestos de trabajo, lo que representó una disminución de 0,3% respecto a enero de 2025. Esta variación implicó la pérdida de 136 puestos de trabajo formales directos. Con este nivel de empleo, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado registrado.

En el mismo período se contabilizaron 998 empresas mineras, 55 menos que en enero de 2025, lo que significó una disminución interanual de 5,2%. El 33,1% de las empresas correspondió al rubro de servicios y actividades relacionadas con la minería, seguido por rocas de aplicación con el 32,9%. El rubro metalífero representó el 5,9% de las empresas, aunque explicó el 32,3% del empleo del sector.

Las actividades orientadas al litio representaron el 2,4% de las empresas mineras registradas en enero de 2026. Nueve compañías concentraron el 94% del empleo de este rubro, contabilizando en promedio 564 empleados cada una.