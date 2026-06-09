Necrológicas de hoy, martes 9 de junio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 9 de junio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SIFUENTES, ANA ROSA
Falleció en Neuquén el día 6 de Junio a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522 fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
RAMOS, CRISTIAN ALEJANDRO
Falleció en Neuquén el día 6 de Junio a la edad de 52 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados el día 8/6/2026 a las 08:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
BAHAMONDE, LUISA ESTER
Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, serán inhumados el día 8/6/2026 a las 11:00hs. En el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
AGUIRRE, RENE CRISTINO
Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 80 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 14:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
SANDOVAL, SATURNINA
Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PORTILLO, AMARILLA BALDOVINO
Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 68 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Chocón 1571, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
MASSOTTA, LUIS CESAR
Falleció el 06/06/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Mauro Massotta, acompañándolo a él y a sus familiares en este difícil momento
MUÑOZ, SILVIA NOEMI
Falleció el 06/06/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Paula Andrea Paz, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.
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