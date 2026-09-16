Volvo y un elemento de seguridad clave que resiste a la era autónoma

El cinturón de tres puntos desarrollado por Volvo hace 60 años, puede reducir hasta un 50% la probabilidad de muerte en un choque.

En un contexto donde los vehículos incorporan cada vez más sensores, inteligencia artificial y sistemas capaces de anticipar maniobras de riesgo, hay un dato que sorprende: la herramienta que más vidas salva en el tránsito no es nueva ni compleja, sino una solución desarrollada hace más de 60 años.

Se trata del cinturón de seguridad de tres puntos, un dispositivo que se convirtió en estándar global y que, pese a la evolución tecnológica, continúa siendo la principal barrera de protección dentro del habitáculo.

Cada 8 de septiembre funciona como un recordatorio para volver sobre este desarrollo que marcó un antes y un después en la seguridad vial. Su vigencia no solo responde a su eficacia, sino también a su simplicidad: un sistema que, bien utilizado, reduce de manera significativa las consecuencias de un impacto.

Un diseño simple que cambió la seguridad

A diferencia de otras innovaciones más complejas, el cinturón de tres puntos no implicó una revolución tecnológica en términos de electrónica o software, sino un cambio en la forma de proteger el cuerpo humano.

El sistema combina una sujeción en la zona de la cadera con una banda diagonal sobre el torso. Esta configuración permite distribuir la energía de un choque y mantener al ocupante en su posición, evitando golpes contra el interior del vehículo o la expulsión. Con el paso del tiempo, su facilidad de uso y su efectividad hicieron que se transformara en un elemento obligatorio en prácticamente todos los mercados.

Tecnología que suma, pero no reemplaza

La evolución del automóvil incorporó múltiples capas de seguridad: airbags, controles electrónicos de estabilidad, asistentes de frenado y sistemas que incluso pueden intervenir en la conducción. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías reemplaza la función básica del cinturón.

El motivo es físico: ante una desaceleración brusca, el vehículo puede detenerse en cuestión de segundos, pero el cuerpo necesita ser contenido para acompañar ese movimiento. Sin esa sujeción, incluso los sistemas más avanzados pierden efectividad.

En la Argentina, su uso está contemplado por la Ley Nacional de Tránsito, que establece la obligatoriedad para todos los ocupantes del vehículo. No se trata solo de una norma, sino de una herramienta concreta de prevención. Datos de organismos oficiales indican que su uso correcto puede reducir entre un 40% y 50% la probabilidad de muerte en plazas delanteras y cerca de un 25% en las traseras.

El escenario actual de la siniestralidad también ayuda a dimensionar su importancia. Los informes más recientes muestran que la mayor proporción de víctimas fatales corresponde a varones jóvenes, y que los motociclistas concentran un porcentaje creciente, en gran parte por la falta de estructuras de protección equivalentes a las de un automóvil. Este contraste pone en evidencia que la seguridad no depende de un único sistema, sino de la combinación entre tecnología, diseño y comportamiento humano.

El origen de este desarrollo se remonta a 1959, cuando la automotriz Volvo decidió incorporarlo de serie en sus vehículos. Pero el dato que marcó la diferencia fue otro: la compañía liberó la patente para que cualquier fabricante pudiera adoptarlo, acelerando su expansión a nivel global y convirtiéndolo en un estándar de la industria.

Más de seis décadas después, el desafío no está en reinventarlo, sino en algo mucho más básico: usarlo. Porque en seguridad vial existen tecnologías que alertan o asisten, pero hay otras que solo cumplen su función si están correctamente colocadas antes de que ocurra un accidente.

Recién en el análisis más técnico aparecen las voces especializadas. Desde el sector asegurador, Fernando Rodríguez, especialista en siniestros (ATM), remarca que “hay una razón por la que un sistema desarrollado hace más de 60 años sigue vigente: actúa como la primera barrera de protección frente a un impacto”.

En la misma línea, Sebastián Porto, referente en seguridad vial, señala que “en una moto no existe un sistema equivalente porque tampoco hay habitáculo que contenga al conductor, por lo que la protección depende de otros factores”.

Ambas miradas coinciden en un punto: la tecnología avanzó, pero la necesidad de sujetar correctamente a las personas dentro del vehículo sigue siendo la misma. Un principio básico que, aún hoy, continúa salvando más vidas que cualquier sistema de última generación.