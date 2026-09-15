Régimen de Zona Fría: Neuquén y Nación acordaron mantener el descuento de la tarifa de gas

Rolando Figueroa confirmó que el Régimen de Zona Fría se mantendrá sin alteraciones en toda la Patagonia. El gobernador de Neuquén anunció un acuerdo con Nación tras una reunión clave en el Ministerio de Economía.

Según precisaron desde provincia, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó mantener el descuento del 50% en la tarifa de gas para la región.

“Algo muy importante que hemos trabajado es el compromiso del gobierno nacional de sostener la zona Fría en Neuquén y en la Patagonia”, acotó Figueroa.

Zona Fría: qué cambios proponía el gobierno de Javier Milei

La discusión se originó con el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional, que proponía modificar el régimen del consumo residencial de gas en zonas frías.

Actualmente, el régimen contempla para la Patagonia un descuento del 50% sobre la tarifa plena de gas y el esquema que proponía la administración libertaria era dejar de garantizar expresamente el porcentaje de descuento y otorgarle al Poder Ejecutivo nacional margen para definirlo mediante decisiones administrativas.

El proyecto fue tratado en las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de Diputados en mayo.

“Zona Fría Patagónica es inalterable, y va a seguir con las condiciones con lo que venimos estableciendo. Para nosotros es muy importante”, sentenció este martes Santilli.